Cilento: settantenne trovato morto in casa

di Attilio Senatore

Tragedia nel Cilento dove nel piccolo comune di Tortorella un uomo è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. Il 72enne – come riportasalernotoday.it – sarebbe stato stroncato da un improvviso malore.

Inutili i soccorsi

I sanitari del 118, che sono giunti sul posto per prestare i primi soccorsi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.