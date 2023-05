Positano: restauro degli affreschi della Villa romana

di Attilio Senatore

Il Comune di Positano ha avviato l’intervento di manutenzione degli affreschi che decorano gli ambienti della Villa romana del MAR.

Il cantiere è giunto a conclusione di una fase propedeutica durata più di un anno, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e l’Istituto Centrale per il Restauro.

Le operazioni di restauro

L’ICR (Istituto Centrale per il Restauro), centro di eccellenza del Ministero della Cultura nel campo della conservazione del patrimonio culturale, si è occupato – come riporta salernonotizie.it – dello studio e della progettazione dell’intervento, effettuando nei mesi scorsi un cantiere pilota, nel quale ha coinvolto anche i propri studenti del corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, sede di Matera.