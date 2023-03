Cilento: un uomo di mezza età si suicida in casa

di Attilio Senatore

In provincia di Salerno, nel comune di Futani situato in Cilento, si è compiuto un vero dramma. Un uomo di 55 anni si è tolto la vita, impiccandosi nella sua abitazione. I familiari della vittima hanno subito allertato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il lutto

Sotto choc – come riporta salernonotizie.it – la comunità cilentana, nessuno dei suoi conoscenti avrebbe mai potuto prevedere quanto accaduto. Ancora tutte da accertare ed ignote le ragioni che hanno condotto l’uomo all’estremo gesto.