Cinemascuolalab: al liceo artistico Sabatini Menna di Salerno creatività ed etica per una nuova era dello studio degli audiovisivi

di Redazione ZON

Salerno, dicembre 2024 — Sperimentare nuovi moduli didattici e di orientamento attraverso il cinema. È questo uno degli obiettivi che il Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno, guidato dalla dirigente scolastica Renata Florimonte, si è posto realizzando il progetto CinemaScuola LAB, il percorso educativo che esplora il linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento di formazione e d’indirizzo che tiene conto dell’etica. CinemaScuola LAB fornisce agli studenti le competenze chiave attraverso l’analisi e la creazione di contenuti audiovisivi.

Strutturato in sei fasi, il progetto consente alle allieve e agli allievi di conoscere i vari aspetti del linguaggio cinematografico: dal montaggio al suono, dal movimento alla luce, passando per lo storytelling e la realizzazione di cortometraggi. La metodologia adottata attinge a strumenti come video-essay, super-cut e mash-up, stimolando gli studenti a interpretare i codici del cinema e a rielaborarli in modo critico e creativo.

Il Cinema per Educare e Orientare

Il progetto pone grande attenzione ai temi sociali ed etici, quali le pari opportunità, il bullismo e la diversa abilità. Attraverso la visione e l’analisi di opere cinematografiche – dai grandi classici ai film più vicini alle nuove generazioni – CinemaScuola LAB ricostruisce l’immaginario cinematografico degli studenti e li orienta verso una comprensione più profonda del mondo che li circonda. Tra i titoli selezionati per il progetto figurano pellicole di forte impatto sociale come La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Close di Lukas Dhont, Grazie Ragazzi di Riccardo Milani, Mia di Ivano De Matteo; Elemental di Ami-Ro Sköld e Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo D’Alò. Partendo dalla visione dei film, presentati da esperti del settore, i ragazzi saranno i protagonisti dei momenti riservati al dibattito e alle riflessioni guidate.

StaffettAnimata: un progetto in rete

In collaborazione con le scuole secondarie di primo grado di Salerno, CinemaScuola LAB ha avviato il segmento “StaffettAnimata”. Questo laboratorio creativo coinvolge tre istituti comprensivi: l’I.C. Rita Levi Montalcini di Salerno, guidato dalla dirigente scolastica Angela Di Donato; l’I.C. Medaglie d’Oro di Salerno, diretto dal dirigente scolastico Emilio Costabile, e l’I.C. Barra-Mari di Salerno sotto la guida della dirigente scolastica Maria Ida Chiumiento.

Durante il laboratorio, gli studenti, supportati dai docenti del Liceo Artistico Sabatini Menna ed esperti del settore audiovisivo, si cimentano nella realizzazione di un cartone animato utilizzando la tecnica tradizionale del frame-by-frame. I disegni, creati su fogli trasparenti, vengono fotografati e montati in sequenza, ricreando l’illusione del movimento. Gli elaborati saranno proiettati in occasione della giornata finale del progetto, in programma a maggio 2025 presso il Teatro delle Arti di Salerno.

Laboratori, Creatività ed Etica

Gli studenti del Liceo Artistico Sabatini Menna avranno, inoltre, l’opportunità di cimentarsi nella creazione di cortometraggi e disegni animati, sviluppando competenze tecniche e artistiche nel rispetto del codice etico. “Attraverso un approccio interdisciplinare e pratico, il Liceo Artistico Sabatini Menna vuole contribuire a ridefinire un nuovo rapporto tra i giovani e il cinema – sottolinea la dirigente scolastica Renata Florimonte – Ribadendo il ruolo che la scuola ha nel formare i giovani ad una cultura dei saperi in grado di accogliere i cambiamenti e trasformarli in opportunità formative. Con questo progetto accompagniamo i ragazzi ad un uso consapevole degli strumenti innovativi che oggi intervengono nella didattica, rendendoli partecipi e responsabili”.