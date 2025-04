Montecorvino Rovella, arretato per spaccio di eroina, hashish e cocaina

di Redazione ZON

Il 13 aprile u.s., a Montecorvino Rovella (SA) i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di un uomo, indagato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, quale passeggero di un’autovettura, a seguito del controllo, si sarebbe disfatto di un involucro di cellophane, recuperato dai militari, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi, per poi tentare la fuga a piedi. A seguito della perquisizione domiciliare, lo stesso è stato individuato, altresì, in possesso di varia grammatura di sostanza stupefacente del tipo eroina, hashish e cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché euro 635,00 in contanti verosimile provento dell’attività illecita.