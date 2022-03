Clamoroso, Alex Belli colpisce ancora. Cosa sarà successo?

I due coniugi Belli, Alex e Delia, nonostante la fine del Grande Fratello Vip, sono ancora al centro del gossip. Stando alle ultime informazioni pare che Alex Belli abbia, nuovamente, ordito una vera e propria triangolazione con una terza persona. Di chi si tratterà questa volta?

Nella casa più famosa d’Italia il modello campano, Antonio Medugno, si era avvicinato alla Duran, con la quale ha costruito, nel tempo, un rapporto molto intimo, costellato di confidenze e di dolcezza. Tutto ciò aveva infastidito tantissimo Belli, il quale aveva ordinato a Medugno di stare lontano da sua moglie.

Terminato il reality pare che Belli abbia voluto architettare una finta paparazzata tra Delia e Antonio per creare un nuovo scoop. A comunicare l’assurda notizia è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha postato una storia su Instagram con le seguenti dichiarazioni:

Antonio Medugno è cascato in un tranello. Il mio manager mi ha chiamato e mi ha detto che Antonio Medugno lo ha chiamato ed era perplesso perché Alex Belli gli aveva dato un appuntamento e in realtà si era presentata Delia che affettuosa lo abbraccia. Così siamo risaliti a tutto: avevano mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio e scattato delle foto perché volevano fare un finto gossip.

In seguito anche Antonio Medugno ha confermato tutto:

Allora ragazzi ho appena visto la storia di Deianira e vi spiego come sono andate le cose: ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi da appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più. Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine si era organizzata una paparazzata tra e me e Delia. Alla fine non c’è stato niente neanche questa volta e nulla, loser game Belli. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo. Male.