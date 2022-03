Aids, la via verso la cura: “ottenute in laboratorio cellule immunitarie resistenti all’Hiv”

Ha del rivoluzionario la ricerca portata avanti dal Centro Nazionale di Ricerca sui Primati degli Stati Uniti. Il gruppo di ricercatori guidato da Igor Slukvin, che lavorano da anni nell’ambito della lotta all’Hiv, è riuscito a replicare in laboratorio cellule immuni al virus che conduce all’Aids.

La ricerca, condotta sulle scimmie, è un ulteriore passo in avanti nella battaglia contro l’Aids dopo l’avvio alla sperimentazione di un vaccino. Grazie all’ingegnieria generica il team di Slukvin è riuscito a riprodurre grosse quantità di cellule immunitarie resistenti all’infezione da Hiv, il virus che causa l’Aids. Secondo quanto si legge sula rivista “Stem Cell Reports“, le cellule in questione hanno dimostrato di essere protette dall’attacco del virus. Per di più, continua l’articolo, se i futuri esperimenti daranno esiti positivi, tali cellule potrebberro essere utilizzate come terapia sostitutiva contro l’Hiv.

Aids, dove nascono le cellule immuni

Per ottenere le cellule immuni all’Hiv, il team di Igor Slukvin è partito dalle cellule staminali pluripotenti indotte. Ovvero cellule immature che si possono ottenere dal sangue o dalla pelle che hanno la capacità di riprodursi molto velocemente. Attraverso l’ingegneria genetica, partendo dalle cellule staminali delle scimmie, i ricercatori sono riusciti ad ottenere cellule immuni al virus Siv. Il corrispettivo dell’Hiv nelle scimmie.