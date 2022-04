Allarme Onu, in arrivo crisi alimentare mondiale. Cosa sappiamo?

Allarme Onu. La guerra in corso tra Russia e Ucraina rischia di provocare la peggior crisi alimentare dalla Seconda Guerra Mondiale. Le conseguenze saranno catastrofiche soprattutto per i paese con medio e basso reddito, in Medio Oriente e Africa che dipendono dall’Ucraina e dal suo granaio.

E’ questo l’allarme lanciato dal Direttore del Programma Alimentare Mondiale David Beasley che al Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha presentato scenari apocalittici.

Dall’Ucraina, infatti, arriva il maggior numero di grano che si consuma nel mondo e tutto ciò sta soffocando le esportazioni. Gli americani hanno accusato la marina russa di bloccare 94 navi alimentari civili nella regione del Mar Nero, oltre al fatto che i contadini ucraini hanno imbracciato le armi e stanno combattendo contro Mosca.

Solo il programma alimentare mondiale acquistava dall’Ucraina il 50% delle sue scorti di cereali con i quali nutriva 125 milioni di persone ora i prezzi sono notevolmente aumentati e purtroppo si andrà incontro a dei tagli con conseguenze terribili per i paesi più poveri.