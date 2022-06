Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventeranno genitori: ecco l’annuncio

Alcuni fan della coppia formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi avevano notato negli ultimi tempi una pancia sospetta, ma fino a ieri nessuno dei due aveva proferito parola. Ieri, 22 giugno, i rumors sono stati finalmente confermati dalla coppia che si è conosciuta all’interno di “Uomini e Donne“.

L’annuncio ufficiale è arrivato sul profilo Instagram di Claudia Dionigi: “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a“, hanno scritto i futuri genitori.

Anche Lorenzo Riccardi condiviso il video e ha pubblicato su Instagram anche un selfie in cui possiamo notare il test di gravidanza tra le mani del futuro papà. Come si legge dalla didascalia, il giorno in cui ha scoperto che sarebbe diventato papà è stato il 19 aprile 2022, quindi il sesso del futuro nascituro ancora non è noto.

Auguri ai futuri genitori!