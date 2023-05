Claudio Bufano nuovo DS dell’Atletico Battipaglia

di Redazione ZON

Archiviata da qualche settimana la stagione 2022/2023, in casa Atletico Battipaglia è già aria di

novità in vista della prossima stagione. Approda in gialloblù Claudio Bufano: nome ben noto

nell’ambiente calcistico salernitano, ricoprirà la carica di Direttore Sportivo all’interno della società

battipagliese.

L’Atletico Battipaglia ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo di Bufano in qualità di Direttore Sportivo

attraverso una speciale clip, pubblicata sui canali social della squadra di calcio battipagliese.

Colmo d’entusiasmo Claudio Bufano, che afferma: «Sono due anni che tra me e la società

dell’Atletico Battipaglia c’è un buon rapporto, fatto di stima reciproca prima a livello umano e poi

sportivo. Dopo il mio allontanamento dalla precedente esperienza, il nostro discorso si è intensificato

e fin dai primi incontri c’è stato subito un particolare feeling che qualche giorno fa mi ha portato

ad accettare e sposare la causa Atletico».

Il nuovo Direttore Sportivo dell’Atletico Battipaglia prosegue: «Insieme con il Presidente D’Ambrosio,

il mister Barone e il direttore generale Di Donato vogliamo, essendo tutti giovani, crescere e migliorarci per portare questa società il più in alto possibile. Si tratta di una società organizzatissima e curata nei minimi dettagli, posso dire con sincerità che ne ho viste poche a questo livello anche nella mia carriera da calciatore e in categorie superiori».

Il Patron della giovane società calcistica, che si appresta a spegnere le sue prime cinque candeline,

Armando D’Ambrosio, presenta così il nuovo ingresso dello staff societario: «L’arrivo del DS Claudio

Bufano rappresenta per noi un tassello importante che si colloca in una posizione che fin dalla nascita

della nostra società era rimasta vacante. È una persona giovane, dinamica e vogliosa di fare. Le sue

idee di sposano perfettamente con quelle dello staff e sono sicuro che contribuirà alla crescita dei

nostri colori».