Clima, l’ONU avverte sull’aumento delle temperature

di Antonio Jr. Orrico

Per l’ONU, il clima è destinato ad aumentare in media di tre gradi Celsius e mezzo. La minaccia più grande per l’Italia è la siccità

Una minaccia incombente. Secondo il rapporto di sintesi pubblicato sui cambiamenti climatici dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell’ONU, la situazione è arrivata al punto di non ritorno. L’ONU ha avvertito ancora una volta, in modo questa volta, sembra, definitivo, sulle minacce dettate dall’aumento delle temperature. Il rapporto presenta una situazione alquanto disastrosa e compromettente per quel che riguarda il clima.

Nell’Europa meridionale il rischio di scarsità dell’acqua è già elevato per un livello di riscaldamento globale di 1,5° Celsius e l’Italia è soggetta a diversi problemi comuni ai Paesi del Mediterraneo. L’obiettivo per salvare la situazione, ora che è ancora possibile, è quello di ridurre le emissioni di gas serra il prima possibile. Per farlo, bisognerà prima raggiungere il picco di +3,5° per cominciare, poi, a calare drasticamente le temperature.

L’Italia è soggetta ai rischi tipici dell’Europa Mediterranea, alcuni dovuti a peculiarità del cambiamento climatico.

“Le peculiarità del cambiamento climatico sono legate all’attesa diminuzione della precipitazione (con conseguenze sulla disponibilità di risorse idriche), in contrasto con la tendenza all’aumento a scala globale e nel Nord Europa e alla particolare intensità del riscaldamento estivo (superiore di circa il 50% di quello medio globale).” ha dichiarato Piero Lionello, autore del report dedicato all’Europa.

Le soluzioni per il clima sono abbastanza conosciute. Si va dalle energie rinnovabili alla protezione delle foreste, fino ad arrivare a soluzioni comportamentali che rieduchino le aziende in modo tale da modificare radicalmente la produzione industriale. Soluzioni che, però, sembrano ancora lontane dall’essere attuate.