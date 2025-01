CNA, più che positivo il bilancio di MeraviglioSA

di Redazione ZON

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver rappresentato per Salerno, per i turisti, per le famiglie la proposta di un Natale artigianale, ispirato ai valori della tradizione e alla diffusione dell’artigianato”. Con queste parole, Lucio Ronca, presidente provinciale di CNA Salerno, ha chiuso il bilancio della seconda edizione di MeraviglioSA, la Città del Natale.

A battenti ormai chiusi per le casette bianche ospitate a Piazza Sant’Agostino è tempo di celebrare, numeri alla mano, il successo dell’evento promosso dalla sigla che rappresenta l’artigianato, in collaborazione con Cciaa, Bottega San Lazzaro e Comune di Salerno.

“L’iniziativa ha rappresentato anche quest’anno l’incrocio perfetto tra le nostre imprese che hanno avuto un’occasione in più di intercettare i turisti di Luci d’Artista e allo stesso tempo i visitatori che hanno accompagnato il loro percorso alla conoscenza della città, anche attraverso momenti di svago e di apprezzamento della nostra ricchezza culturale – ha fatto notare Simona Paolillo, Direttrice di Cna Salerno – il sorriso dei nostri artigiani e quello dei bambini affascinati dagli spettacoli offerti gratuitamente nell’area di Piazza Sant’Agostino sono il ritorno più prezioso con il quale chiudiamo questa edizione che è stata caratterizzata da tanti spunti di riflessione per il futuro”.

Dopo essere state per un mese spalancate alla magia e l’atmosfera del Natale, le casette bianche, con la ceramica, i sali profumati, la lavanda, bijoux, prodotti gastronomici, sciarpe e oggetti 3D, chiudono i battenti con risultati che, nonostante le avversità metereologiche, sono più che soddisfacenti.

Gli spettacoli dedicati ai bambini con gli elfi, le bolle di sapone, la musica ed i laboratori didattici, le lezioni di musica per diventare dj di Marco Montefusco, tutte attrazioni offerte gratis al grande pubblico, si sono rivelati gli ingredienti in più per attrarre i visitatori ed offrire, agli artigiani, una vetrina prestigiosa nel centro cittadino di Salerno.

“Sono iniziative come queste che aiutano a far pulsare il cuore antico della città – ha commentato, con orgoglio, Chiara Natella che con la Bottega San Lazzaro ha curato gli allestimenti e la regia dell’iniziativa – senza dimenticare che MeraviglioSA è stata anche un’occasione per mettere in luce un importante progetto di solidarietà”.

Tra le casette, infatti, ha trovato posto e ospitalità anche Fondazione Casamica che, con Carmen Guarino, grazie alla sinergia con CNA Salerno, ha utilizzato l’iniziativa per presentare le finalità del progetto LEeLA, legalità e lavoro e rafforzato la raccolta di fondi che consentirà di destinare un bene sottratto alla criminalità organizzata per ospitare attività artigianali e creare occupazione per persone disabili.

“Sentiamo il dovere di ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento – hanno dichiarato gli organizzatori – in primis gli artigiani che ogni giorno sono stati presenti con le loro creazioni, ma soprattutto i tanti visitatori perché sono loro che hanno decretato il successo dell’iniziativa. Ma più di tutti ringraziamo i bimbi che hanno portato le letterine e ci hanno affidato i loro sogni e desideri. Ed, infine, grazie a tutti quelli che hanno sorriso, ballato e gioito in questo villaggio che nonostante il freddo e svariate difficoltà ha saputo donare qualcosa di meraviglioso sotto le Luci d’Artista di Salerno”.

MeraviglioSA quest’anno ha ospitato nell’area talk, persone che si sono distinte nel loro campo come il Procuratore Giuseppe Borrelli, il pugile Dario Socci ed è riuscita a realizzare il sogno di Greta che ha incontrato Rocco Hunt.