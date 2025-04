Cocaina e hashish in casa, condannato a 4 anni: 35enne fermato a Nocera

di Redazione ZON

Era stato arrestato lo scorso luglio nel rione Montevescovado di Nocera Inferiore con 200 grammi di cocaina, 9 di hashish e un bilancino di precisione nascosti in casa. Ora per un 35enne di Castel San Giorgio è arrivata la condanna: 4 anni e 2 mesi di reclusione in rito abbreviato.

A incastrarlo erano stati gli agenti del commissariato di polizia durante un controllo sul territorio. Secondo l’accusa, parte della sostanza sequestrata era destinata alla cessione a un assuntore locale.

Con il deposito della sentenza da parte del Gup, per l’imputato si apre ora la possibilità del ricorso in appello.

Fonte: SalernoToday