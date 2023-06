Codice della Strada 2023: via libera del Consiglio dei Ministri

di Rita Milione

Codice della Strada 2023: arriva il via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge voluto dal ministro dei Trasporti, anche dopo le polemiche per l’incidente di Roma. Il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, nella conferenza stampa seguita al Cdm, ha spiegato che si tratta di “un provvedimento che potrà essere arricchito ed emendato in Parlamento. È un disegno di legge e l’obiettivo è che sia norma entro l’autunno”.

Ministro dei Trasporti Salvini: tolleranza zero per chi guida ubriaco o sotto effetto droghe. “Nel codice della strada abbiamo messo l’educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzioni pesanti per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita per la patente per i recidivi” mentre ci sarà la “revoca della patente fino a tre anni per chi guida ubriaco o sotto l’effetto di droghe”, ha spiegato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. “Il messaggio è molto chiaro: se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no io ti ritiro la patente e fino a tre anni non la rivedi più”.

“Queste norme non hanno un nemico, sono amiche della sicurezza e della salute pubblica. Si cerca di portare un po’ di equilibrio, regole, buonsenso, controlli e repressione laddove la situazione sia grave”.