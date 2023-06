Carabinieri Nas Salerno: chiuse due attività per gravi carenze igienico-sanitarie

di Redazione ZON

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno allo scopo di garantire la sicurezza alimentare e assicurare un elevato livello di protezione del consumatore durante il periodo estivo caratterizzato da elevato afflusso turistico. Nella provincia di Salerno sono stati ispezionati diversi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, procedendo, unitamente all’Asl, alla chiusura “ad horas” di due attività, ove sono state rilevate, a vario titolo, precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali (… presenza di insetti infestanti, pulizia carente, umidità diffusa, soluzioni di continuità sulle pareti, assenza di spogliatoi per il personale), sottoponendo a sequestro amministrativo oltre due quintali di alimenti (tra cui prodotti ittici e carnei) privi delle indicazioni relative alla tracciabilità.

I controlli hanno riguardato anche la provincia di Benevento ove, in un bar, sono stati sequestrati 10 kg di alimenti non tracciati; la legale responsabile è stata diffidata affinché provveda alla risoluzione delle lievi criticità riscontrate. Il valore complessivo dei provvedimenti adottati ammonta a circa 800.000,00 euro, dei quali 5.000,00 riferiti agli alimenti. Elevate sanzioni amministrative pari a 3.000,00 euro. Tre le persone segnalate alle autorità amministrative per gli ulteriori provvedimenti di competenza.