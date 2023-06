Codice strada, Salvini “Tolleranza 0”

di Gaudieri Brunella

Tolleranza 0

Codice della strada “Tolleranza 0” da parte di Matteo Salvini sull’uso delle droghe e del cellulare alla guida. Il Codacons ha accolto favorevolmente la proposta. A breve sono attese importanti modifiche nel ddl.

Il Consiglio dei Ministri sta lavorando ad importanti novità per permettere di introdurre pene più severi per i trasgressori. Essi potrebbero mettere in pericolo anche la vita di altre persone.

Tra le misure in bozza, la sospensione della patente per chi viene sorpreso sotto uso di stupefacenti alla guida, con il cellulare in mano, contromano. Puniti severamente anche chi ha comportamenti alla guida che potrebbero provocare un alto rischio di incidentalità.

Alcolock

Ma non è finita qui tra le novità nel Codice della Strada. Il Cdm ha pensato anche al divieto assoluto di bere alcool prima di mettersi in macchina e all’obbligo dell’alcollock per i recidivi prima di mettersi in macchina.

I neopatentati invece non potranno guidare macchine di grossa cilindrata per i primi tre anni.

Sospensione

La sospesa patente inoltre se si hanno già meno di 20 punti sulla patente. Tra le infrazioni il percorrere la strada nel senso vietato, l’infrazione del divieto di sorpasso, il superare di 10 km/h e non più di 40 km/h i limiti massimi di velocità.

I giorni di sospensione vanno da 7 a 15 giorni in base al numero di punti posseduti, mentre i giorni raddoppiano in caso si provochi un incidente.