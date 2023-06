Forza Italia, Tajani: “Giovedì comitato di presidenza”

di Antonio Jr. Orrico

Per l’ex presidente del Parlamento Europeo, la riunione di Forza Italia è fissata per giovedì prossimo. Si sceglierà l’erede di Berlusconi

Una giornata importante, e naturalmente anche abbastanza particolare. Forza Italia sta vivendo il suo primo periodo effettivo senza il suo creatore, Silvio Berlusconi, ed è costretta a ripartire. Proprio in virtù di quest’assenza, l’obiettivo del partito è quello di ridisegnare le strategie politiche, anche alla luce della scomparsa del suo leader, e dare un nuovo senso al centrodestra. A questo proposito, Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo, ha parlato per rendere noti i piani del partito.

“Giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza, che convocherà il consiglio nazionale. Il pensiero e i sogni di Silvio Berlusconi rimarranno, e toccherà a tutti noi fare in modo che si trasformino in realtà. Noi certamente non ci risparmieremo. Credo sia il modo migliore per rendere omaggio alla figura più importante che abbia mai avuto il partito.” ha dichiarato Antonio Tajani.

“Marina Berlusconi mi ha inoltre ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l’affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia. La giornata del 29 Settembre acquisterà un significato incredibilmente importante, sarà un appuntamento speciale per rilanciare e preparare Forza Italia alle Europee. Quella giornata per noi dev’essere una giornata di mobilitazione e un modo per onorare, ancora, la memoria di Berlusconi.” ha poi detto il secondo di Forza Italia.

“L’obiettivo è quello di eleggere il presidente del movimento politico per ripartire al più presto.” ha poi concluso.