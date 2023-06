Sapri: schianto sulla provinciale, grave centauro

di Attilio Senatore

Incidente a Sapri. E’ stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno, il centauro rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale. Il sinistro – come riporta salernonotizie.it – è avvenuto, nel primo pomeriggio di ieri, per cause ancora da accertare, lungo la Strada Provinciale 104 che collega Sapri a Rivello.

La dinamica dell’incidente

All’altezza del km 5, una moto con in sella un 52enne che procedeva in direzione Lagonegro e un camion che trasportava calcestruzzo si sono scontrati in una curva. Nel violento impatto il centauro è finito sotto l’autoarticolato. Subito è scattato l’allarme: sono intervenute due ambulanze del 118 New Geo, una partita da Sapri e l’altra da Policastro, per effettuare i primi soccorsi. Nel violento impatto il 52enne di Lagonegro ha subìto numerosi traumi e per questo motivo, dopo essere stato inizialmente portato all’ospedale di Sapri, è poi stato trasferito a quello di Salerno.