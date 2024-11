Tra codici sconto e bonus: i vantaggi dell’iscrizione online

di Danilo Iammancino

Da quando si è diffuso l’utilizzo delle piattaforme online i bonus di benvenuto e i codici sconto offerti al momento dell’iscrizione sono diventati strumenti chiave per attrarre nuovi utenti.

Questo fenomeno non è limitato a settori specifici (come ad esempio l’e-commerce e i casinò online), ma riguarda una vasta gamma di servizi, dal fitness alle piattaforme di streaming, senza trascurare nemmeno i servizi di consegna a domicilio.

Ma quali sono i principali vantaggi che spettano a chi sceglie di approfittarne?

Risparmio economico immediato e prove senza rischi

Uno dei vantaggi più evidenti di bonus e codici sconto è il risparmio immediato. Molti utenti scelgono infatti di iscriversi a una piattaforma proprio perché attratti da un’offerta come ad esempio quelle fornite dagli e-commerce (come i codici del 20% di sconto sul primo acquisto) o dalle piattaforme di streaming (come i 30 giorni di accesso gratuito a tutti i contenuti di Sky e Netflix).

Questi incentivi eliminano, o quantomeno riducono, la barriera economica iniziale, rendendo più accessibile testare nuovi servizi.

Un altro fattore importante è quello della “prova senza impegno”. Molte piattaforme utilizzano bonus di iscrizione per permettere agli utenti di provare i propri servizi senza vincolarsi, come le applicazioni di fitness che offrono periodi di prova gratuiti, o i software che regalano abbonamenti premium per un mese.

Grazie a questo approccio i nuovi iscritti potranno valutare le funzionalità del servizio prima di decidere se proseguire o meno con un abbonamento a pagamento.

Servizi che sfruttano bonus e sconti all’iscrizione: l’esempio di intrattenimento ed e-commerce

Tra i settori che utilizzano maggiormente i bonus di benvenuto spiccano i casinò online: offrono spesso promozioni vantaggiose per attrarre nuovi giocatori, come crediti gratis, bonus sul primo deposito o giri gratis alle slot machine. Esaminare la pagina Bonusfinder Italia permette di trovare casinò online con bonus di benvenuto convenienti, in modo da esplorare le piattaforme provando i giochi desiderati sfruttando cashback e giri gratuiti.

Allo stesso modo, i codici offerti dagli e-commerce al momento dell’iscrizione garantiscono sconti percentuali (di solito dal 10% al 20%, come lo sconto offerto da Asos per i nuovi utenti invitati dagli amici) o in valore assoluto (dai 5 € ai 25 € in media) sul primo acquisto, permettendo agli utenti di risparmiare immediatamente. Da segnalare anche la facilità d’uso di questi codici: basta inserirli al momento del checkout per vedere subito lo sconto in cassa.

Convenienza per i clienti e competitività per le aziende

I bonus e codici sconto contribuiscono anche a migliorare la competitività delle aziende. Le piattaforme cercano infatti di distinguersi in un mercato sempre più saturo offrendo incentivi accattivanti, creando così un circolo virtuoso che va a favore dei consumatori.

Per gli utenti significa quindi avere a disposizione una vasta gamma di offerte tra cui scegliere, con la possibilità di trovare quella più adatta alle proprie esigenze.​​

Approfittare di bonus e codici sconto durante l’iscrizione a piattaforme e servizi online rappresenta perciò un’opportunità vantaggiosa da non perdere, tra risparmi immediati e possibilità di testare nuovi servizi senza rischi.

Allo stesso tempo, le aziende rafforzano la propria presenza sul mercato, attirando nuovi clienti con offerte sempre più competitive e destinate a diventare sempre più centrali nell’esperienza utente.