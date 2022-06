Quattro step fondamentali prima di comprare casa

L’acquisto della prima casa è uno dei momenti più importanti nella vita di ognuno, che nel bene o nel male rimarrà per sempre nella memoria

Non si tratta però soltanto di un avvenimento fondamentale per le nostre vite personali, ma anche di un atto che nasconde molteplici complessità; è infatti lunga la serie di aspetti da conoscere e valutare con attenzione per far sì che l’acquisto non si trasformi in un’esperienza sgradevole e negativa, che può avere conseguenze anche pesanti sulla nostra situazione economica e sul nostro benessere psicofisico.

In questa breve guida, elencheremo i più importanti tra i numerosi step da compiere prima di procedere con l’acquisto della vostra nuova casa, fondamentali perché il tutto si riveli un’esperienza positiva anche a lungo termine: vediamoli insieme.

Considerare bene le spese

Sembra scontato, ma il primo punto a cui prestare attenzione riguarda la valutazione delle spese. Quella più consistente, naturalmente, è quella relativa al costo della casa, o al mutuo che vi trovate a stipulare per poterla sostenere.

Nel secondo caso, prendetevi del tempo per cercare il finanziamento più conveniente per voi, in termini di tasso, durata e condizioni; se avete meno di 36 anni, sarà utile confrontare i mutui per giovani su facile.it, in modo da identificare quello più adatto a voi in modo semplice e veloce.

Oltre al mutuo, però, ci sono tutta una serie di altre spese inerenti all’acquisto della casa che spesso non vengono tenute in considerazione, ma che tutte insieme possono costituire una somma non indifferente.

Tra queste, ricordiamo l’imposta ipotecaria, le spese legate al rogito, l’imposta di registro oppure l’IVA (se state acquistando un’abitazione nuova) e ovviamente il costo dell’intermediazione applicato dall’agenzia immobiliare.

Nel caso in cui l’immobile abbia bisogno di lavori di ristrutturazione, bisognerà tenersi un margine di disponibilità anche per la loro esecuzione. Infine, naturalmente, non dimenticate di considerare i costi del mobilio e di tutti gli oggetti necessari per vivere nella nuova casa (stoviglie, biancheria, complementi d’arredo, ecc).

Passeggiare per il quartiere

A nessuno verrebbe mai in mente di acquistare una nuova casa senza prima andare a vederla di persona, per poterne valutare le effettive qualità e caratteristiche, con tutti i pregi e difetti (spesso celati il più possibile nelle descrizioni e nelle foto inserite dai proprietari sui siti di annunci e di agenzie immobiliari).

C’è però un altro aspetto importantissimo che molto spesso non viene considerato, e cioè la valutazione del quartiere in cui si trova l’immobile.

Il consiglio, magari in occasione di una delle visite alla casa, è quello di fare una passeggiata per la zona circostante e osservare con attenzione le persone che lo abitano e i servizi presenti.

Sarà ad esempio un fattore molto positivo la vicinanza a supermercati, uffici postali, scuole (se avete bambini), negozi di alimentari, tabacchi e altro; al contrario, se il quartiere risulta non curato o addirittura in situazione di degrado valutate bene se sia un luogo sicuro e gradevole in cui vivere.

Inoltre, se non state acquistando una casa con garage o posto auto privato, osservate le strade intorno alla casa per capire le reali possibilità di parcheggio.

Visitare la casa in diversi momenti della giornata

Se avete visitato la casa a metà mattina, avrete probabilmente trovato abbastanza silenzio e quiete. Ma la situazione è altrettanto tranquilla in tutti gli altri momenti della giornata?

Cercate di programmare visite in orari diversi o recatevi semplicemente all’immobile anche al pomeriggio, a orario pasti e in tarda serata: riuscirete così a scoprire se ci sono cambiamenti a livello di sicurezza e/o di rumore nelle varie fasce orarie, dati ad esempio dal traffico oppure dalla movida serale.

Controllare pareti e finestre

Un grande classico che è sempre bene ripetere: quando visitate una casa, tenete d’occhio pareti e finestre. Se le pareti non sono ben lisce o presentano macchie e punti in cui la pittura è rovinata, questi inestetismi potrebbero indicare un problema di umidità; attenzione anche a eventuali porzioni di muro pitturate di fresco: potrebbe essere una strategia per coprire i segnali di cui parliamo.

Un altro elemento da controllare sono le finestre: se si nota la presenza di condensa sui vetri, l’isolamento termico potrebbe non essere efficace. Infine, tenete il naso attivo: cattivi odori di muffa o ristagno potrebbero farvi scoprire eventuali problemi.