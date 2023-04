Baronissi, per il passaggio “Giro mediterraneo rosa” divieto di sosta e stop al traffico: i dettagli

di Chiara Gioia

Anche Baronissi sarà interessata dal passaggio del “Giro Mediterraneo Rosa”. Venerdì 21 aprile la città sarà attraversata dalla prima tappa della più importante competizione femminile in bicicletta. Le cicliste si sfideranno sulla distanza di 98 chilometri e quattrocento metri della tappa Torre del Greco- Paestum. Per consentire il transito del “Giro Mediterraneo Rosa” si è svolto un vertice operativo presso la Prefettura di Salerno con tutti gli enti ed i servizi responsabili dell’ordine pubblico e della sicurezza a cui ha partecipato il Comandante della Polizia municipale Francesco Tolino.

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha disposto la chiusura alle ore 13.00 di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ad eccezione delle classi della scuola primaria con orario a tempo pieno.

E’ stata emanata inoltre ordinanza di sospensione della circolazione veicolare su tutta la SR88, da e per Salerno, dalle ore 14:00 e fino al termine del passaggio del giro (intorno alle ore 16.00). In particolare è sospesa la circolazione e istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli su via Ferreria, Corso Garibaldi, via Tommaso Sanseverino e via Dei Due Principati. Istituito il senso unico di marcia sul tratto di competenza della SR88 direzione di marcia Mercato San Severino – Salerno per il periodo strettamente necessario antecedente allo svolgimento della gara. L’ordinanza riguarda anche i mezzi pubblici. Sara’ necessario servirsi di itinerari alternativi.