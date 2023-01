Comunque sia: testo e significato del nuovo singolo di Antonino

Dopo la vittoria ad Amici ed il trionfo nel 2022 a “Tale e Quale Show”, esce, venerdì 13 gennaio, il nuovo singolo di Antonino “Comunque Sia”.

Il brano scritto a quattro mani dal cantautore siciliano Giovanni Caccamo, già vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2015, e da Lorenzo Vizzini, è una power ballad che Antonino sente particolarmente sua e che ha fortemente voluto come apripista della sua nuova produzione discografica.

“Avere un cuore non è sbagliato, averne due neanche. Il coraggio ci frega? Si potrebbe sempre trovare la soluzione. In ‘Comunque Sia”’ l’infinito ripetersi di una ‘canzone d’amore’ si ferma alla consapevolezza dell’amore dato. L’amore che in quel preciso momento hai sentito di dare. E questo è un valore. Questo conta. Grazie Giovanni, grazie Lorenzo: non avrei saputo dirlo meglio di così“- ha dichiarato Antonino

Al che Giovanni Caccamo ha espresso solo parole di apprezzamento per l’artista: “Sono felice che Antonino si sia rispecchiato, riconosciuto in questa canzone scritta da me e Lorenzo Vizzini. È commovente quando un’armonia incontra, danza, con l’anima di chi la interpreta; è così che nasce un’emozione”.

Ecco invece il link al video ufficiale.

TESTO DI COMUNQUE SIA

Di seguito, ecco il testo del nuovo singolo di Antonino.

Comunque sia l’amore

si nasconde

negli occhi di chi lo ha vissuto già

tra gli alberi e il silenzio della notte

sopra le città, perso tra le vie che nessuno sa

Comunque sia

sbagliamo mille volte

la vita in fondo è come una trincea

che a vincere poi non è sempre il più forte

spari e non lo sai quanto male fai

cosa colpirai

e ora che il tuo sguardo è il mio

il mondo resta intatto ed io

ti sto cercando

ti sto cercando

Quando sarà notte

tra le tue paure

quando il viso chiaro

fuori un freddo cane

ti darò la forza di portarmi via

ti darò il coraggio di dimenticare

che il dolore torna e non si può evitare

e anche in mare aperto

ci si può orientare

se non sai dove andare

se non sai dove andare

l’unica certezza sarà sempre l’amore

si, sarà sempre l’amore