Music Sessions #53: il discusso singolo di Shakira

E’ disponibile da oggi “Music Sessions #53”, il nuovo singolo della cantante colombiana Shakira, che però ha fatto parecchio discutere.

Infatti nel nuovo brano da lei rilasciato, Shakira si fa apertamente beffe dell’ex compagno Gerard Piqué, conosciuto nel 2011 e da cui ha avuto due bambini. La coppia si è però separata lo scorso anno, nel mese di giugno per la precisione. Stando a diverse indiscrezioni, sembra che il motivo della separazione sia stato un tradimento di Piqué con una ragazza di 22 anni, Clara Chìa Martì.

Nel testo del brano, Shakira perla apertamente della delusione scaturita dalla fine della relazione (“Non tornerò qui/ Non voglio altre delusioni) e della consapevolezza di meritarsi di meglio (Ero fuori dalla tua portata/ Ecco perché stai con qualcuno proprio come te). Shakira non risparmia nemmeno dirette e per nulla velate accuse a Piqué (Valgo due ragazzi di 22 anni/ Hai scambiato una Ferrari con una Twingo/ Hai scambiato un Rolex con un Casio), fino ad arrivare a una sorta di “rinascita” e consapevolezza (Ero fuori dalla tua portata)

Ecco invece il link per il video ufficiale.

TESTO DI “MUSIC SESSIONS #53”

Di seguito, ecco il testo del nuovo discusso singolo di Shakira:

Scusa, ho già preso un altro aereo

Non tornerò qui

Non voglio altre delusioni

Tanto parlare di essere un campione

E quando avevo bisogno di te

Mi hai dato la versione peggiore di te

Scusa, piccola, è passato un po’ di tempo

Dal momento che avrei dovuto avviare questo gatto

Una lupa come me non è per le reclute

Una lupa come me non è per tipi come te

Ero fuori dalla tua portata

Ecco perché stai con qualcuno proprio come te

Questo è per te da mortificare

Masticare e deglutire, deglutire e masticare

Non tornerò con te

Non se piangi, nemmeno se mi implori

È chiaro che non è colpa mia se ti criticano

Faccio solo musica, scusa se ti schizza

Mi hai lasciato con tua madre come vicina

La stampa alla porta e un debito con l’erario

Pensavi di farmi del male, ma mi hai reso più forte

Le donne non piangono più, le donne vengono pagate

Ha il nome di una brava persona

Chiaramente, non è come sembra

Ha il nome di una brava persona

Chiaramente, è proprio come te

Per ragazzi come te

Ero fuori dalla tua portata

Ecco perché stai con qualcuno proprio come te

C’è una linea sottile tra amore e odio

Non tornare qui, fidati di me

Nessun rancore, piccola

Ti auguro il meglio con la mia cosiddetta sostituzione

Non so nemmeno cosa sia successo

Ti comporti in modo così strano che non ti riconosco nemmeno

Valgo due ragazzi di 22 anni

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Sei tutto agitato, rallenta

Tanto tempo in palestra

Ma forse allena anche un po’ il tuo cervello

Immagini ovunque io vada

Mi sento come un ostaggio qui, ma va tutto bene

Posso uscire entro domani

E sii mio ospite se vuoi trasferire anche lei

Ha il nome di una brava persona

Chiaramente, non è come sembra

Ha il nome di una brava persona

Una lupa come me non è per tipi come te

Ero fuori dalla tua portata

Ecco perché ti sei accontentato di qualcuno proprio come te

Per, per, per ragazzi come

Per, per, per ragazzi

Ero fuori dalla tua portata

Ecco perché ti sei accontentato di qualcuno proprio come te