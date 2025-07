Concerti d’estate a Villa Guariglia, il 23 luglio con Manù Squillante Band: la musica si fa esperienza “Tra la Mano, l’Occhio e il Cuore”

di Redazione ZON

VENERDÌ 25 LA PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA DI TANGO DE AMOR TÓXICO, SCRITTO DA MICHELA RUGGIERO PER LA VIOLINISTA LINDA HEDLUND E IL PIANISTA PIETRO GATTO

Manù Squillante a Villa Guariglia con un concerto che attraversa l’anima. Domani (mercoledì 23 luglio) alle ore 20.30, nell’ambito della 28ª edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia, sulla terrazza sospesa tra cielo e mare della storica residenza dell’ambasciatore Raffaele Guariglia, di proprietà della Provincia di Salerno, Manù Squillante Band propone “Tra la Mano, l’Occhio e il Cuore”, il concerto che attinge alla formula del teatro e che promette di essere una esperienza emotiva da attraversare con tutti i sensi. Ingresso 10 euro.

Prima di lasciare spazio alla musica sul palco di Raito di Vietri sul Mare ci sarà la consegna del Premio l’Associazione Salerno Accoglie, con il presidente Gennaro Apostolico ed il vicepresidente Enzo Galdi, al Prof. Giuseppe Pistolese “per il profondo senso di umanità, impegno e dedizione nella ricerca scientifica”.

Con uno stile che fonde parola e melodia, racconto e armonia, Squillante porta ai Concerti d’estate un progetto che supera i confini del concerto tradizionale. “Tra la Mano, l’Occhio e il Cuore” è un titolo che già suggerisce la dimensione intima e sensoriale dello spettacolo: qui, ogni canzone è un frammento di vita, ogni verso è un gesto, ogni nota è una carezza che sa scavare dentro. È un concerto da vivere, più che da ascoltare. Il pianista, cantautore e voce narrante dell’anima di origini campane, sarà accompagnato da Pier Giorgio Satriano al contrabbasso e basso, Francesco Venneri alla fisarmonica e pianoforte, Claudio Turner alla chitarra e cori e Cristiano Rago a batteria e percussioni. Manù Squillante è tra i 5 finalisti del Premio Amnesty International – Voci per la Libertà, con una canzone nata in punta di piedi, “Vizi e Virtù”. Ha parlato piano, ma ha lasciato il segno fino a ricevere la Menzione Speciale – Premio Amnesty 2025.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA.

Venerdì 25 luglio (ingresso 8 euro) è in programma una prima esecuzione assoluta: Tango de Amor Tóxico, scritto da Michela Ruggiero per il duo composto dalla violinista Linda Hedlund e dal pianista Pietro Gatto. Il programma sarà completato da La Primavera di Beethoven e dalla Sonata di César Franck. Domenica 27 luglio i Concerti d’estate si sposteranno nel suggestivo Cenobio di San Giovanni Battista a San Giovanni a Piro. Protagonista il Rêverie Sax Quartet, giovane ensemble che coniuga tecnica impeccabile ed espressività, offrendo interpretazioni coinvolgenti e arrangiamenti originali in grado di esaltare la ricchezza timbrica e dinamica del sassofono.

Il festival, voluto e sostenuto dalla Provincia di Salerno, è organizzata dal CTA Salerno, anche con il sostegno e il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”, della Camera di Commercio di Salerno, di Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e con il patrocinio delle ACLI Provinciali APS. La direzione artistica è di Antonia Willburger.