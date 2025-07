Montecorvino Pugliano (SA), rapina impropria: arrestati due uomini

di Redazione ZON

Il 18 luglio, a Montecorvino Pugliano (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di due uomini, per il reato di “rapina impropria”, in quanto, gli stessi, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, dopo essersi impossessati di alcune bottiglie di alcolici, da una attività commerciale avrebbero aggredito i dipendenti per guadagnarsi la fuga.