Montecorvino Rovella (SA), detenzione illegale di armi e munizioni: arrestato un uomo

di Redazione ZON

Il 18 luglio a Montecorvino Rovella (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di un uomo per “detenzione illegale di armi e munizioni” in quanto, lo stesso, sebbene non in possesso di un titolo di polizia per la detenzione di armi, sarebbe stato individuato nella disponibilità di una pistola e varie munizioni.