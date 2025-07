Oroscopo Branko oggi, 22 luglio 2025: Leone, l’ingresso del Sole nel segno alle 13:31 porta luminosità

Branko consiglia di essere meno impulsivi, specie nel lavoro—la pazienza aiuterà a evitare parole di cui pentirvi. Serata più rilassante in arrivo.

Giornata favorevole per rafforzare relazioni lavorative; in amore bastano piccoli gesti. Attenzione e precisione saranno i vostri alleati di oggi.

Gemelli

L’energia rinasce: concentratevi sulle priorità lavorative e in amore cercate leggerezza. Per la coppia servirà un po’ di dialogo per superare piccoli ostacoli.