Concerti maggio 2022: scopriamo insieme tutti gli artisti in tour in Italia

La dolcezza di maggio sta per arrivare, insieme al caldo, al vociare indistinto dei bambini e del sole che illumina i visi. Finalmente la musica dal vivo sta facendo, nuovamente, capolino nelle nostre vite. Finalmente, dopo tanto tempo, potremo osservare i nostri cantanti preferiti mentre si esibiscono. Dunque, che cosa state aspettando? Non vedete l’ora di scoprire quali sono i concerti programmati per maggio 2022 in Italia?

Concerti maggio 2022-Zucchero

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 maggio Verona, Arena

Prezzi e biglietti concerti Zucchero

Concerti maggio 2022-Claudio Baglioni

1 maggio Palais, Saint Vincent

2 maggio Teatro Regio, Torino (recupero del 14 febbraio)

3 maggio Teatro Alfieri, Asti (recupero del 17 febbraio)

5 maggio Teatro Grane, Brescia (recupero del 24 febbraio)

6 maggio Teatro Sociale, Como (recupero del 23 febbraio)

7 maggio Teatro Manzoni, Monza – nuova data

9 maggio Teatro di Varese, Varese – nuova data

10 maggio Teatro Toniolo, Mestre – nuova data

12 maggio Teatro Malibran, Venezia (recupero del 20 febbraio)

14 maggio Teatro Lyrick, Assisi – nuova data

Prezzi e biglietti concerti Claudio Baglioni

The White Buffalo

2 maggio Milano, Alcatraz

Prezzi e biglietti The White Buffalo

Tancredi

2 maggio Milano, Magazzini Generali

3 maggio Roma, Largo Venue

Prezzi e biglietti concerti Tancredi: Ticketmaster – Ticketone

Fulminacci

2 maggio Nonantola (Mo), Vox Club

6 maggio Padova, Hall

11 maggio Bologna, Estragon

12 maggio, Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

22 maggio Pozzuoli (NA), Duel

24 maggio Milano, Fabrique

31 maggio Roma, Atlantico Live

Prezzi e biglietti concerti Fulminacci

Kraftwerk 3D

2 e 3 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

5 maggio Parma, Teatro Regio

7 maggio Padova, Gran Teatro Geox

Prezzi e biglietti concerti Kraftwerk 3D

Concerti maggio 2022-Modà

2 e 3 maggio Milano, Mediolanum Forum

13 e 14 maggio Catania, Palacatania

17 maggio Reggio Calabria, Palasport

20 e 21 maggio Bari, Palaflorio

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

Prezzi e biglietti concerti Modà

Concerti maggio 2022-Sangiovanni

2 e 3 maggio Torino, Venaria Concordia

5, 22 e 23 maggio Milano, Alcatraz

12 maggio Napoli Palapartenope

15, 16 e 29 maggio Roma, Atlantico Live

26 e 17 maggio Firenze, Tuscany Hall

Prezzi e biglietti concerti Sangiovanni

Concerti maggio 2022-Coez

3 maggio Ravenna, Bronson Club

5 maggio Livorno, The Cage

7 maggio Firenze, Viper

8 maggio Firenze, Tuscany Hall

10 Bologna, Estragon

12 maggio Parma, Campus Music Industry

14 maggio Torino, Teatro Concordia

15 maggio Torino, Hiroshima Mon Amour

Prezzi e biglietti concerti Coez

Concerti maggio 2022-Litfiba

3 e 4 maggio Napoli Casa Della Musica

10 e 11 maggio Roma Atlantico Live

16 e 17 maggio Firenze Tuscany Hall

24 e 25 maggio Milano Alcatraz

Prezzi e biglietti concerti Litfiba: Ticketmaster – Ticketone

OneRepublic

3 maggio Padova, Kioene Arena

4 maggio Milano, Lorenzini District

Prezzi e biglietti concerto OneRepublic

Madame

3 e 4 maggio Milano, Alcatraz

9 e 10 maggio Firenze, Tuscany Hall

12 maggi0 Milano, Alcatraz

14 maggio Napoli, Palapartenope

17 maggio Torino, Teatro Della Concordia

26 e 27 maggio Roma, Atlantico Live

Prezzi e biglietti concerti Madame

Concerti maggio 2022-Blanco

4 e 5 maggio Firenze, Tuscany Hall

8 e 9 maggio Bologna, Estragon

13 e 14maggio Brescia, Gran Teatro Morato

19 maggio Napoli, Casa della Musica

Prezzi e biglietti concerti Blanco

Concerti maggio 2022-Tommaso Paradiso

4 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

Prezzi e biglietti concerti Tommaso Paradiso

Mara Sattei

5 maggio Bologna, Estragon Club

8 maggio Roncande (TV), New Age Club

Prezzi e biglietti concerti Mara Sattei

Notre Dame de Paris

5-8 maggio Firenze, Nelson Mandela Forum

12-22 maggio Roma, Palazzo dello Sport di Roma

26-28 maggio Reggio Calabria, PalaCalafiore

Prezzi e biglietti Notre Dame de Paris

Fred De Palma

5 maggio Milano, Fabrique

7 maggio Roma Sin Studio

8 maggio Napoli, Casa della musica

Prezzi e biglietti concerti Fred De Palma

The Chainsmokers

5 maggio Milano, Lorenzini District

Prezzi e biglietti: Ticketone – Ticketmaster

Half Alive

5 maggio Milano, Santeria Toscana 31

Prezzi e biglietti: Ticketone – Ticketmaster

Achille Lauro

6 maggio Milano, Lorenzini District

16 maggio Venaria, Teatro della Concordia

19 maggio Cesena, Nuovo Carisport

21 maggio Napoli, Casa della Musica

25 maggio Firenze, Tuscany Hall

27 e 28 maggio Roma, Palazzo dello Sport

Prezzi e biglietti concerti Achille Lauro

Rkomi

6 maggio Roma, Atlantico

7 maggio Nonantola, Vox Club

11 maggio Milano, Fabrique

Prezzi e biglietti concerti Rkomi

Subsonica

6 maggio Mamamia di Senigallia (AN)

8 maggio Brixia Forum, Brescia

Prezzi e biglietti concerti Subsonica

5 Seconds of Summer

7 maggio Padova, Kioene Arena

8 maggio Milano, Lorenzini District **spostato al Carroponte**

Prezzi e biglietti concerti 5SOS

Gianna Nannini in teatro

8 e 9 maggio Torino, Teatro Colosseo

13 e 14 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

Prezzi e biglietti concerti Gianna Nannini

Dargen D’Amico

8 maggio Milano, Alcatraz

13 maggio Bologna, Estragon

Prezzi e biglietti concerti Dargen D’Amico

Shawn Mendes

9 maggio Milano, Mediolanum Forum **rimandato al 2023**

Prezzi e biglietti concerto Shawn Mendes

Pat Metheny Trio

9 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

12 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

11 maggio Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

Prezzi e biglietti concerti Pat Metheny

Eurovision Song Contest

10, 12 e 14 maggio Torino, Pala Alpitour

Prezzi e biglietti Eurovision 2022

Taake

10 maggio Milano, Legend Club

Prezzi e biglietti concerto Taake

Baltimora

10 maggio Roma, Largo Venue

13 maggio Senigallia, Mamamia

15 maggio Milano, Santeria Toscana 31

Prezzi e biglietti concerti Baltimora

Concerti maggio 2022-Sottotono

11 maggio Milano, Alcatraz

12 maggio Roma, Teatro Centrale

Prezzi e biglietti concerti Sottotono

Gazzelle

11 maggio Assago (MI), Mediolanum Forum

18 maggio Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

21 maggio Firenze, Mandela Forum

24 maggio Napoli PalaPartenope

25 maggio Bari, PalaFlorio

30 maggio Roma, Palazzo dello Sport

Prezzi e biglietti concerti Gazzelle

GionnyScandal

11 maggio Torino, Hiroshima Mon Amour

12 maggio Milano, Magazzini Generali

Prezzi e biglietti concerti GionnyScandal

The Wombats

12 maggio Bologna, Estragon

13 maggio Milano, Fabrique

Prezzi e biglietti concerti The Wombats: Ticketone – Ticketmaster

Tananai

13 maggio Venaria Reale, Teatro della Concordia

16 maggio Milano, Fabrique

18 maggio Roma, Atlantico Live

20 maggio Firenze, Tuscany Hall

23 maggio Milano, Fabrique

Prezzi e biglietti concerti: Ticketone – Ticketmaster

Chiello

13 maggio Napoli, Casa della Musica – Federico I

19 maggio Roma, Atlantico

23 maggio Firenze, Tuscany Hall

30 maggio Milano, Fabrique

Prezzi e biglietti concerti: Ticketone – Ticketmaster

Concerti maggio 2022-Tiromancino

14 maggio Parma, Teatro Regio

Prezzi e biglietti concerti Tiromancino

Concerti maggio 2022-Michele Bravi

15 maggio Torino, Teatro Colosseo

20 maggio Padova, Gran Teatro Geox

23 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

26 maggio Bologna, Teatro Celebrazioni

29 maggio Roma, Auditorium della Conciliazione

Prezzi e biglietti concerti Michele Bravi

Concerti maggio 2022-Yes

16 maggio Milano, Teatro Dal Verme

17 maggio Roma, Auditorium Conciliazione

18 maggio Padova, Gran Teatro Geox

Prezzi e biglietti concerti Yes

Concerti maggio 2022-Mahmood

16 maggio Venaria, Concordia

17 maggio Milano, Alcatraz

18 maggio Milano, Alcatraz

21 maggio Roma, Atlantico Live

22 maggio Napoli, Casa della Musica

24 maggio Firenze, Tuscany Hall

25 maggio Padova, Gran Teatro Geox

30 maggio Milano, Alcatraz

31 maggio Nontantola (MO) Vox Club

Prezzi e biglietti concerti Mahmood

Conan Gray

18 maggio Milano, Fabrique

Prezzi e biglietti concerto Conan Gray

Eskimo Callboy

18 maggio Milano, Legend Club

Prezzi e biglietti concerto Eskimo Callboy

Benee

20 maggio Milano, Fabrique

Prezzi e biglietti concerti Benee: Ticketone – Ticketmaster

Joe Satriani

20 maggio Napoli, Teatro Augusteo

21 maggio Lecce, Teatro Politeama Greco

23 maggio Roma, Auditorium Conciliazione

24 maggio Firenze, Teatro Verdi

25 maggio Milano, Teatro dal Verme

Prezzi e biglietti concerti Joe Satriani

Concerti maggio 2022-James Blunt

21 maggio Milano, Mediolanum Forum

22 maggio Padova, Kioene Arena

Prezzi e biglietti concerti James Blunt: Ticketmaster – Ticketone

Concerti maggio 2022-Scorpions

23 maggio Verona, Arena

Prezzi e biglietti concerti Scorpions

Einsturzende Neubauten

26 maggio Milano, Alcatraz

27 maggio Bologna, Auditorium Manzoni

29 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

Prezzi e biglietti concerti Einsturzende Neubauten

Achille Lauro

27, 28 e 31 maggio Roma, Palazzo dello Sport

Prezzi e biglietti concerti Achille Lauro

Elisa

28, 30 e 31 maggio Verona, Arena

Biglietti e prezzi: Ticketmaster – Ticketone

Concerti maggio 2022-Birdy

29 maggio Milano, Fabrique **rimandato al 2023**

Prezzi e biglietti concerti Birdy