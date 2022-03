Concerti Aprile 2022: ecco tutti gli artisti in tour in Italia

Nella giornata di ieri, 25 marzo 2022, è stato pubblicato il decreto legge sulla ripartenza dei concerti con il 100% della capienza anche nei palasport e negli stadi. Se fino al 30 aprile bisognerà indossare mascherine di tipo FFP2 e Green Pass Base per accedere agli spettacoli che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, dal 1 maggio 2022 non ci saranno né mascherine, né Green Pass.

Una ripartenza che segna in modo indelebile una nuova era che tutti noi stavamo aspettando da diverso tempo. “Mi manchi come un concerto“, la scritta apparsa lo scorso anno sul lungomare di Livorno, lascia il posto alla musica e alle persone che non vedono l’ora di ritornare sotto un palco: proprio per questo motivo, ecco tutti i concerti programmati per il mese di aprile 2022.

Tommaso Paradiso – Space Cowboy Tour

1 aprile 2022 – Bari @ Teatro Team

4 – 5 aprile 2022 – Torino @ Teatro Colosseo

7 – 8 aprile 2022 – Bologna @ Teatro EuropAuditorium

12 – 13 aprile 2022 – Firenze @ Teatro Verdi

15, 16 aprile – 4 maggio 2022 – Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Coez – Volare Tour

2 aprile Brescia, Lattepiù *sold out

4 aprile Milano, Magazzini Generali *sold out

7 aprile Milano, Alcatraz

13 aprile Roncade, New Age *sold out

14 aprile Brescia, Gran Teatro Morato

15 aprile Padova, Gran Teatro Geox

19 aprile Roma, Planet Roma *sold out

20 aprile Roma, Atlantico *sold out

21 aprile Roma, Atlantico *nuova data

24 aprile Napoli, Duel Beat *sold out

28 aprile Modugno, Demodè *sold out

29 aprile Maglie, Industrie Musicali

Rkomi – Concerti Aprile 2022

16 aprile Venaria Reale, Teatro della Concordia

22 aprile Napoli, Casa della Musica

23 aprile Modugno, Demodè

29 aprile Firenze, Viper

30 aprile Padova, Gran Teatro Geox

Mara Sattei

21 aprile Milano, Santeria Toscana

22 aprile Torino, Cap 10100

27 aprile Roma, Largo Venue

28 aprile Firenze, Viper Theatre

Mahmood

21 aprile Trezzo Sull’Adda, Live Music Club

Irama

24 aprile Mantova, Grana Padano Arena

26 aprile Roma, Palazzo dello Sport

28 aprile Napoli, Palapartenope

30 aprile Milano, Mediolanum Forum

Aiello Live

Domenica 03 aprile 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 04 aprile 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Gianna Nannini in Teatro

1 aprile: PARMA – TEATRO REGIO

3 aprile: ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

12 aprile: BERGAMO – TEATRO CREBERG

14 aprile: PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

Subsonica

1° aprile al Teatro della Concordia di Torino

2 aprile al Teatro della Concordia di Torino

7 aprile al Tuscany Hall di Firenze

8 aprile all’Atlantico di Roma

9 aprile all’Atlantico di Roma

12 aprile all’Alcatraz di Milano

13 aprile all’Alcatraz di Milano

15 aprile al Pin Up di Mosciano Stazione (Teramo)

16 aprile al Demdodè di Modugno (Bari)

20 aprile al Capitol Fiera di Pordenone

21 aprile all’Hall di Padova

22 aprile al Vox Club di Nonantola (Modena)

23 aprile al Vox Club di Nonantola (Modena)

28 aprile al Common Ground di Napoli

29 aprile all’Afterlife di Perugia

30 aprile al Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano)

Fiorella Mannoia – La versione di Fiorella

02 aprile LOCARNO Palafevi

03 aprile VARESE Teatro di Varese

08 aprile PIACENZA Teatro Politeama

09 aprile MONTECATINI (PT) Teatro Verdi

12 aprile LIVORNO Teatro Goldoni

14 aprile GROSSETO Teatro Moderno

22 aprile CATANIA Teatro Metropolitan

23 aprile PALERMO Teatro Golden

26 aprile GENOVA Teatro Carlo Felice

28 aprile CREMONA Teatro Ponchielli

30 aprile FIRENZE Teatro Verdi

Claudio Baglioni – Dodici Note Solo 2022

2 aprile Teatro Civico, Vercelli

4 aprile Teatro Filarmonico, Verona

5 aprile Teatro Nuovo G. Da Udine, Udine

6 aprile Teatro Rossetti, Trieste

9 aprile Teatro Sociale, Trento

10 aprile Teatro Donizetti, Bergamo

11 aprile Teatro Concordia, Venaria Reale

13 aprile Teatro Comunale, Bologna

14 aprile Teatro Comunale Luciano Pavarotti, Modena

15 aprile Teatro Verdi, Pisa

16 aprile Teatro Metropolitan, Piombino

19 aprile Teatro Alessandro Bonci, Cesena

20 aprile Teatro Municipale, Piacenza

21 aprile Teatro Comunale del Monaco, Treviso

23 aprile Teatro Verdi, Pordenone

25 aprile Teatro Lirico, Milano

26 aprile Teatro Ponchielli, Cremona (recupero del 18 febbraio)

27 aprile Teatro Verdi, Padova

29 aprile Teatro Coccia, Novara (recupero del 22 febbraio)

Loredana Bertè – Manifesto Tour

02/04/22 Bassano del Grappa Palabassano

08/04/22 BRESCIA Teatro Dis_Play

14/04/22 Reggio Emilia Teatro Valli

26/04/22 Bergamo Teatro Creberg

Enrico Ruggeri: Concerti Aprile 2022

02/04/22 Crema Teatro San Domenico

09/04/22 Milano Teatro Nazionale

21/04/22 Catania Teatro Ambasciatori

26/04/22 Roma Teatro Olimpico

Zucchero – World Wild Tour

15 aprile Rimini, RDS Stadium

25, 26, 27, 29 e 30 aprile Arena di Verona

Blanco – Blu Celeste Tour

3 APRILE – GEOX – PADOVA *sold out

4 APRILE – GEOX – PADOVA *sold out

6 APRILE – FABRIQUE – MILANO *sold out

7 APRILE – FABRIQUE – MILANO *sold out

10 APRILE – ATLANTICO – ROMA *sold out

11 APRILE – ATLANTICO – ROMA *sold out

13 APRILE – TEATRO CONCORDIA – TORINO *sold out

14 APRILE – TEATRO CONCORDIA – TORINO *sold out

Massimo Pericolo

1 aprile 2022 Napoli, Casa della Musica

2 aprile 2022 Modugno (Ba), Demodé Club

9 aprile 2022 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

14 aprile 2022 Firenze, Tuscany Hall

19 aprile Padova, Hall

20 aprile Padova, Hall

23 aprile Senigallia, Mamamia

28 aprile Milano, Alcatraz

29 aprile Milano, Alcatraz

Brunori Sas

Martedì 5 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 7 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Margherita Vicario

8 aprile Bologna, Link

9 aprile Treviso, New Age Club

12 aprile Napoli, Duet Bet

13 aprile Bari, Demodé Club

26 aprile Firenze, Viper

28 aprile Milano, Fabrique

30 aprile Roma, Atlantico

Samuele Bersani – Cinema Samuele Tour

14 aprile Bologna Europauditorium

20 aprile Catania Teatro Metropolitan

22 aprile Bari – Teatro Team

26 aprile Milano Teatro Degli Arcimboldi

27 aprile Firenze Tuscany Hall

30 aprile Torino Teatro Colosseo

Deddy – Live nei Club

26 aprile Milano, Fabrique

27 aprile Roma, Atlantico

29 aprile Napoli, Casa della Musica

30 aprile Bari, Demode Club

Dargen D’Amico

27 aprile Napoli, Casa della Musica

28 aprile Roma, Orion Club

Anastasio – Miele Medicina Tour 2022

Mercoledì 06 aprile 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON

Giovedì 07 aprile 2022 – FIRENZE, VIPER

Giovedì 14 aprile 2022 – MILANO, FABRIQUE

Venerdì 15 aprile 2022 – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

Giovedì 21 aprile 2022 – RONCADE (TV), NEW AGE

Sabato 23 aprile 2022 – TRENTO, SAMBAPOLIS

Giovedì 28 aprile 2022 – NAPOLI, DUEL

Venerdì 29 aprile 2022 – CIAMPINO (RM) – ORION

Mobrici – Anche le scimmie vanno in tour 2022

1 APRILE – THE CAGE – LIVORNO⠀

2 APRILE – VIPER – FIRENZE⠀

6 APRILE – MAMAMIA – SENIGALLIA (AN)⠀

8 APRILE – DEMODÈ – MODUGNO (BA)⠀

9 APRILE – SPAZIOPORTO – TARANTO⠀

10 APRILE – MOOD SOCIAL CLUB – RENDE (CS)⠀

15 APRILE – I CANDELAI – PALERMO⠀

16 APRILE – MA – CATANIA ⠀

22 APRILE – LARGO VENUE – ROMA⠀

27 APRILE – LOCOMOTIV – BOLOGNA

28 APRILE – NEW AGE – RONCADE (TV)

