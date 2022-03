Oroscopo di Paolo Fox Domenica 27 Marzo 2022: Gemelli critico

Ariete Domenica interessante sul lato amoroso perché la Luna è favorevole e potete ottenere qualcosa di più. Anche sul posto di lavoro la giornata può essere positiva, specialmente per chi ha un lavoro saltuario e non fisso.

Toro In amore la situazione sembra andare meglio anche se resta qualche piccolo litigio, qualche piccolo contrasto. Aprile si annuncia come un mese migliore già dai primi giorni. Sul lavoro analizzate cosa vi serve ed evitate di dare ascolto a chi non conoscete.

Gemelli Oggi avete più voglia di amare rispetto al passato ma siete comunque molto critici e questo può rendervi esageratamente ironici. Sul posto di lavoro possono esserci ritardi ma anche gratificazioni e notizie positive.

Cancro Rispetto a quanto successo nelle ultime 48 ore l’amore finalmente va in crescendo. La situazione sul posto di lavoro rischia di diventare un po’ problematica e quindi consigliamo di stare alla larga dalle complicazioni.

Leone L’amore non è al massimo per la giornata di oggi anche e soprattutto a causa di questa Luna in opposizione che causa disagi. Mettete in chiaro alcune situazioni e approfittate per rivalutare un accordo.

Vergine E’ arrivato il momento di fare delle scelte ma è importante tenere fuori le persone che amate e che avete vicino. Cercate di non rimandare nulla. Finalmente sembra più lontano lo stress dell’ultimo periodo anche e soprattutto sul lavoro.

Bilancia Siete responsabili di qualcuno dal punto di vista economico e questo vi causa molti pensieri e preoccupazioni. Organizzate bene il lato economico, sarete capaci di superare problemi e risolvere bisogni. Non dovete avere paura!

Scorpione Alcune persone non riescono a darvi energia e positività, anche attraverso i social network vi possono trarre in inganno. Dovete evitare queste situazioni perché alla lunga può portarvi qualche malessere.

Sagittario Ponete nuove basi per il vostro rapporto in modo da non far fermare l’amore! Ci sono ancora problemi dal punto di vista economico ma sembra arrivato il momento giusto per fare qualcosa, nuovi progetti, porsi nuovi obiettivi!

Capricorno Progressi in amore: avvicinate la persona che vi piace e fate la vostra mossa, provateci con qualsiasi mezzo! Sul lavoro questo Sole dissonante può provocare problemi ed equivoci. In arrivo per fine mese qualche novità importante

Acquario E’ arrivato finalmente il momento di risolvere le questioni irrisolte e parlare chiaro. Sfruttate la Luna nel vostro segno per chiudere i conti ma state attenti sempre ad un Ariete equivoco. La fretta può causare più di un problema, soprattutto sul lavoro.