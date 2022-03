Ora legale: stanotte scatta il passaggio

Le lancette, per l’ora legale, dovranno essere spostate un’ora in avanti. Il nuovo orario resterà in vigore fino al prossimo Ottobre

Un nuovo cambio per tutti. Si arriva in quel tradizionale periodo dell’anno dove è obbligatorio spostare le lancette per mettersi d’accordo con il mondo intero. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo scatta il passaggio tra l’ora solare e l’ora legale. Lancette avanti di un’ora, dunque, tra le due e le tre del mattino. Un cambio ufficiale che sicuramente sarà da tenere in considerazione d’ora in avanti.

I dispositivi elettronici come smartphone, computer, smartwatch e tablet si aggiornano in modo automatico, mentre occorre ricordarsi di agire manualmente sugli altri orologi e, soprattutto, sulla sveglia. Infatti, naturalmente, se per quel che concerne tutti i dispositivi elettronici, ci pensa l’orologio interno a regolarsi sui parametri stabiliti, altrettanto non vale per i dispositivi analogici.

Naturalmente, il passaggio tra l’ora solare e l’ora legale può comportare anche il disagio di dormire un’ora in meno. Disagio che, però, è compensato dal piacere di avere a disposizione di un’ora di luce in più al pomeriggio. Dunque, oltre al risparmio sulla bolletta della luce, ci sarà anche un minor consumo di energia. Ciò porta ad una minore emissione di CO2 e a benefici per la salute del pianeta.

L’ora legale resterà in vigore fino al prossimo 30 Ottobre.