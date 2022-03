Sanpellegrino: 261 milioni di litri di acqua risparmiata grazie al riciclo

Una cifra come 261 milioni di litri d’acqua negli ultimi 4 anni, risulta davvero altisonante. Si tratta dello stesso quantitativo necessario per riempire 104 piscine olimpioniche. E’ quanto risparmiato dal Gruppo Sanpellegrino, grazie ai progetti per la riduzione, il riutilizzo e il riciclo dell’acqua impiegata in tutte le attività produttive.

Il dato è stato pubblicato in occasione del World Water Day 2022. “La gestione responsabile e sostenibile dell’acqua è un impegno che Sanpellegrino persegue da sempre” si legge in una nota. L’azienda si impegna infatti nell’attività di integrazione e preservazione delle sorgenti e dei territori circostanti. Inoltre effettua continui controlli del microclima e dei parametri chimico-fisici dell’acquifero.



“Il cambiamento climatico, il maggiore consumo di acqua, l’urbanizzazione crescente e il cattivo stato di conservazione delle infrastrutture – ha detto Stefano Marini, ad del gruppo – sono tra i fattori che contribuiscono al deterioramento del ciclo idrologico naturale. Amplieremo quindi, entro il 2025, la portata delle nostre azioni aiutando la natura a trattenere più acqua di quanta la nostra azienda ne utilizza nelle proprie attività per generare un impatto positivo e rigenerativo sul ciclo idrologico. Di pari passo continueremo a ridurre il consumo di acqua legato alla nostra produzione“.



Altre attività finalizzate allo scopo di proteggere la natura sono la riforestazione di aree depauperate e la conservazione e il ripristino di zone umide in prossimità delle fonti.