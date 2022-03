Vostro Onore 2, si farà? Ecco quello che sappiamo

Vostro Onore 2. Si farà? E’ questa la domanda che molti fan della serie si stanno ormai domandando.

A svelare qualcosa è stato lo stesso Accorsi che, in un’intervista a Tele Sette ha voluto proprio evidenziare il fatto di come la produzione abbia voluto lasciarsi la strada aperta ad un seguito grazie ad un finale di prima stagione aperto.

Vostro Onore 2: i numeri della prima stagione

Bisogna ricordare i numeri di Vostro Onore che hanno toccato in media i 3,6 milioni di telespettatori. Nonostante qualche perplessità all’interno della Rai si sta ragionando se e come fare la seconda stagione.

Va detto che la possibilità o meno di poter vedere Vostro Onore 2 dipenderà anche dagli impegni lavorativi del suo attore protagonista, ovvero Stefano Accorsi. Tra impegni cinematografici e teatrali Accorsi sembrerebbe aver riservato uno spazio per le riprese della serie che, ipoteticamente, potrebbero avvenire nel 2023. Ma stiamo viaggiando ancora su supposizioni.

Vostro Onore 2: La trama della prima stagione

Vittorio Pagani è un giudice milanese, conosciuto e rispettato per la sua integrità, in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. La recente scomparsa della moglie ha segnato dolorosamente la sua vita e complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo. Ma quando quest’ultimo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si trova costretto a fare una scelta tra essere fedele ai principi etici su cui ha modellato la sua vita e l’istinto di protezione nei confronti di suo figlio.

Vedremo se ci saranno delle novità nei prossimi mesi. Alla regia della prima stagione c’era Alessandro Casale che dovrebbe essere confermato, mentre la location delle riprese potrebbe essere sempre Milano. Staremo a vedere.

