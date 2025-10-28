Salerno, conferenza stampa di presentazione di LDO

di Redazione ZON

Salerno si prepara a celebrare i trent’anni di Linea d’Ombra Festival.

Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 10.30, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XXX edizione del Festival, organizzato dall’Associazione SalernoInFestival ETS e diretto da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo.

Il programma è definito: proiezioni cinematografiche in concorso e fuori concorso, laboratori e masterclass, talk, convegni, grandi incontri ed eventi live dedicati al cinema e alla musica animeranno la città di Salerno dall’8 al 15 novembre, in un’edizione che rappresenta un traguardo importante e si preannuncia ricca di stimoli.

Il tema dell’edizione: “Diritti/Rights”

Il tema scelto è “Diritti/Rights”, in continuità con l’edizione passata, ma con un focus particolare sul “Diritto a sapere”.

L’obiettivo è lanciare un appello alla mobilitazione della cultura come veicolo di pace, nella convinzione che la condivisione del sapere rappresenti uno strumento di dialogo e un legame tra le diversità.

La conferenza stampa

A illustrare il programma saranno i direttori Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e degli enti partner.

Alla conferenza stampa interverranno:

Vincenzo Napoli – Sindaco di Salerno

– Sindaco di Salerno Giuseppe Gallo – Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno

– Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno Antonia Autuori – Presidente della Fondazione Comunità Salernitana

– Presidente della Fondazione Comunità Salernitana Michele Buonomo – Vicepresidente della Fondazione Carisal

– Vicepresidente della Fondazione Carisal Francesco Innamorato – Direttore della Fondazione Carisal

– Direttore della Fondazione Carisal Camillo Catarozzo – Presidente di Banca Campania Centro

– Presidente di Banca Campania Centro Corrado Montoro – Fondatore e CEO di Nexsoft

Giuria Popolare

Sono ancora aperte le iscrizioni alla Giuria Popolare: per candidarsi è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale del festival al link: www.lineadombrafestival.it/giuria-popolare.

Promotori e partner

Linea d’Ombra Festival XXX edizione è un’iniziativa promossa e organizzata dall’associazione SALERNOINFESTIVAL ETS; realizzata con il contributo ex L.R. 30/2016 della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania; con il contributo e il patrocinio del Comune di Salerno; con il contributo della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura; con il sostegno della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno; con l’apporto di Cinecittà.

Main Sponsor: Banca di Credito Cooperativo Campania Centro, Nexsoft S.p.A.

Sostenitori: Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione di Comunità Salernitana.

Altri sponsor: Essenia UETP, La Doria S.p.A.

Media Partner: Taxidrivers, Il Novelliere.