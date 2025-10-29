Oroscopo Branko oggi, 29 ottobre 2025: Leone, carisma al massimo livello
Leone, Sagittario, Capricorno e Acquario oggi risultano più incisivi e determinati
L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 29 2025
Ariete
La Luna al primo quarto in Acquario annuncia una giornata importante per le relazioni e i contatti: si aprono possibilità nuove, anche in ambito professionale e all’estero.
Toro
Luna irritabile ma importante: forze sotterranee vi sfidano, ma la vostra fermezza potrà essere la tattica vincente. Mercurio termina il suo corso negativo e vi aiuta.
Gemelli
Una nuova opportunità viene da lontano, ma attenzione a non perderla per distrazione: scadenze e dettagli contano oggi. In amore, Venere protegge.
Cancro
Sensibilità accentuata: fate attenzione ai sogni e alle suggestioni. Arrivano novità anche sul lavoro: è tempo di sveltire ciò che si è accumulato.
Leone
Carisma al massimo: opportunità professionali e sociali bussano alla porta. In amore potete chiarire malintesi e rilanciare.
Vergine
Precisi e puntigliosi, oggi rischiate di diventare troppo severi: con Mercurio che si sposta, cercate di lasciare correre certi dettagli.
Bilancia
Momento favorevole per l’amore: Luna romantica e Venere in buon aspetto aiutano chi cerca un nuovo inizio. Anche professionale: contratti, documenti, contatti.
Scorpione
Per voi si apre un periodo di concretezza: potete concentrarvi su portafoglio, investimenti, trattative importanti. Lasciate da parte il nervosismo familiare.
Sagittario
Oggi è il vostro giorno: la Luna e l’ingresso di Mercurio nel segno portano fiducia, creatività, prospettive nuove.
Capricorno
Con determinazione potete prendere in mano una iniziativa importante: collaborazioni, alleati, progetti vanno rilanciati. Non cedete al pessimismo.
Acquario
Luna nel vostro segno: fiducia e vitalità ritornano. È un buon giorno per chiedere aiuto, collaborare, aprirsi agli altri.
Pesci
Intuizione e genialità si alternano alla sensibilità: oggi potete usarle per ottenere vantaggi anche nel lavoro. In amore, seguite il cuore senza timori.
