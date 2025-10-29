29 Ottobre 2025 - 09:30

Oroscopo Branko oggi, 29 ottobre 2025: Leone, carisma al massimo livello

Leone, Sagittario, Capricorno e Acquario oggi risultano più incisivi e determinati

L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 29 2025

Ariete

La Luna al primo quarto in Acquario annuncia una giornata importante per le relazioni e i contatti: si aprono possibilità nuove, anche in ambito professionale e all’estero.

Toro

Luna irritabile ma importante: forze sotterranee vi sfidano, ma la vostra fermezza potrà essere la tattica vincente. Mercurio termina il suo corso negativo e vi aiuta.

Gemelli

Una nuova opportunità viene da lontano, ma attenzione a non perderla per distrazione: scadenze e dettagli contano oggi. In amore, Venere protegge.

Cancro

Sensibilità accentuata: fate attenzione ai sogni e alle suggestioni. Arrivano novità anche sul lavoro: è tempo di sveltire ciò che si è accumulato.

Leone

Carisma al massimo: opportunità professionali e sociali bussano alla porta. In amore potete chiarire malintesi e rilanciare.

Vergine

Precisi e puntigliosi, oggi rischiate di diventare troppo severi: con Mercurio che si sposta, cercate di lasciare correre certi dettagli.

Bilancia

Momento favorevole per l’amore: Luna romantica e Venere in buon aspetto aiutano chi cerca un nuovo inizio. Anche professionale: contratti, documenti, contatti.

Scorpione

Per voi si apre un periodo di concretezza: potete concentrarvi su portafoglio, investimenti, trattative importanti. Lasciate da parte il nervosismo familiare.

Sagittario

Oggi è il vostro giorno: la Luna e l’ingresso di Mercurio nel segno portano fiducia, creatività, prospettive nuove.

Capricorno

Con determinazione potete prendere in mano una iniziativa importante: collaborazioni, alleati, progetti vanno rilanciati. Non cedete al pessimismo.

Acquario

Luna nel vostro segno: fiducia e vitalità ritornano. È un buon giorno per chiedere aiuto, collaborare, aprirsi agli altri.

Pesci

Intuizione e genialità si alternano alla sensibilità: oggi potete usarle per ottenere vantaggi anche nel lavoro. In amore, seguite il cuore senza timori.