Concorso Istat: ecco come inviare la candidatura entro il 31 ottobre

di Rita Milione

Concorso Istat: l’Istituto Nazionale di Statistica intende assumere 14 persone con contratto a tempo determinato per due ruoli distinti, quello di collaboratore tecnico per enti di ricerca di VI livello professionale e di tecnologo di III livello professionale.

L’intenzione dell’Istat è quella di assumere 8 persone, per il profilo di collaboratore tecnico, per enti di ricerca di VI livello professionale, e anche 6 persone, che invece dovranno rientrare nel profilo di tecnologo di III livello professionale. In entrambi i casi, si parla di contratto a tempo determinato e pieno, in prova, che potrà avere la durata massima di 29 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Requisiti

Potranno presentare domanda coloro che hanno maturato una specifica esperienza professionale nell’ambito dell’area di attività; coloro che hanno i titoli di studio minimi e le competenze necessarie indicate nei singoli bandi.

Presenti anche requisiti di cittadinanza da rispettare: possono infatti presentare domanda coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure sono familiari di cittadini Ue non aventi la cittadinanza ma titolari del diritto di soggiorno; chi non ha riportato condanne penali; chi non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, chi ha l’idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni e chi non è stato escluso dall’elettorato politico attivo.

Come inviare la candidatura

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso il portale inPA, cliccando sul link per il concorso collaboratori tecnici e tecnologi. Dopo essersi autenticati con SPID/CIE/CNS/eIDAS, i concorrenti dovranno compilare il format di candidatura. Per l’invio delle candidature c’è tempo fino al 31 ottobre 2023.

Selezioni

Le selezioni avverranno attraverso la valutazione dei titoli e una prova scritta, per accertare il possesso delle conoscenze e competenze da applicare nelle attività. Nel corso della prova saranno verificate anche la conoscenza base della lingua inglese e dell’informatica. La prova scritta durerà 60 minuti, sarà composta da 48 domande a risposta multipla e verrà superata con un punteggio minimo di 42. Il punteggio massimo sarà di 90: 30 punti per i titoli e 60 punti per la prova scritta