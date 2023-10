Fisciano, due incidenti stradali: le indagini affidate alla Polizia Municipale

di Redazione ZON

Incidente stradale sulla strada che conduce a Prignano di Fisciano coinvolte quattro autovetture, feriti una donna ed un bambino. I rilievi sono affidati alla Polizia Municipale al fine di ricostruire la dinamica.

Nei giorni scorsi, sulla Strada Provinciale per Carpineto, i caschi bianchi sono stati impegnati per un rilievo di sinistro per il quale si è dovuto procedere al sequestro del veicolo essendo il conducente in prognosi riservata. Anche su questo le indagini sono state affidate alla Polizia Municipale agli ordini della Comandante Cap. Francesco Della Bella.