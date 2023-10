C’è un Pianeta 9 nel Sistema Solare? L’ipotesi

di Rita Milione

Il pianeta X (o transnettuniano, o Pianeta 9) è un pianeta ipotetico al di là di Nettuno e dei plutoidi. La sua esistenza fu ipotizzata sulla base di apparenti discrepanze nell’orbita di Nettuno. La X non è intesa come dieci in numeri romani, bensì come incognita.

Finora si pensava che fossero otto i pianeti del nostro sistema planetario ma forse non è così, è possibile che siano nove. Questa è la teoria formulata dai fisici teorici Harsh Mathur, della Case Western Reserve University, e Katherine Brown dello Hamilton College.

L’ipotesi si basa sull’assunto che la legge proposta da Newton sia valida fino a un certo punto. Vale a dire che quando l’accelerazione gravitazionale diventa troppo piccola, la gravità comincia a comportarsi in modo diverso. Finora quest’ultima teoria è stata utilizzata come ipotesi alternativa all’esistenza della materia oscura, la materia misteriosa e invisibile che ha effetti sulla gravità ma non emette luce. “Non mi aspettavo però che la teoria Mond potesse avere effetti sul Sistema Solare esterno”, ha osservato Mathur.

Nel 2016, si cominciarono a notare delle anomalie spiegabili solo con l’esistenza di un nono pianeta. “Volevano verificare se i dati a sostegno dell’ipotesi del Pianeta 9 escludessero effettivamente la Mond”, ha detto Brown. E’ emerso invece che questa teoria si adatta bene a spiegare sia il comportamento dei corpi celesti ai confini del nostro sistema planetario, sia l’ipotesi del Pianeta 9.