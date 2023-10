Salerno, rimossi 40 kg di rifiuti a Piazza della Libertà

di Antonio Jr. Orrico

Un degrado che ha subito una notevole rimozione. A Salerno, gli attivisti di “Voglio Un Mondo Pulito” hanno cancellato buona parte dei rifiuti che stazionavano in Piazza della Libertà, in particolare le zone sugli scogli e davanti al maxi-slargo e il Crescent. Nella giornata di sabato scorso, infatti, il collettivo di giovani, guidati da Ciccio Ronca, ha scelto questo luogo particolare per effettuare uno dei suoi consueti “clean-up” tipici che riguardano la città.

Questa volta, i ragazzi di “Voglio Un Mondo Pulito” hanno voluto scegliere uno dei salotti “bene” della città di Salerno, luogo del cuore del governatore Vincenzo De Luca. Come riportato dal quotidiano “La Città“, infatti, dagli scogli i ragazzi hanno rimosso quasi quaranta chili di immondizia. Nel dettaglio, si tratta di 9,2 chili di indifferenziato, 5,3 chili di plastica, 18,2 chili di vetro, un chilo di mozziconi di sigarette, 0,2 chili di Raee (piccoli elettrodomestici), 3 chili di metalli e cento grammi di tappi di sughero.

La stessa associazione, poi, ha voluto scrivere un post sui social, accompagnato dalle fotografie che immortalano l’azione di cittadinanza attiva.

“In azione nel sottopiazza del Crescent, ripulendo il più possibile tra gli scogli. Se questa zona è il biglietto da visita per i turisti… beh, ci sarebbe molto da dire.” hanno chiosato poi in maniera ironica gli stessi ragazzi.