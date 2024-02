Concorso scuola 2024: ecco quando arriva la convocazione

di Antonio Jr. Orrico

Il momento è arrivato. A partire da lunedì 11 Marzo, infatti, ci sarà il via alle prove scritte del concorso scuola ordinario per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado. In lizza ci sono circa 373.000 candidati (69.117 per la scuola dell’infanzia e primaria, 303.687 per la scuola secondaria) per 15.340 posti a bando per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria.

Le perplessità per il concorso scuola 2024, però, ancora persistono. Quali saranno, infatti, le sedi delle prove? Come sarà possibile essere convocati? Con quale documentazione si è tenuti a presentarsi in sede di esame? Tutte domande a cui il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rispondere in modo diretto e chiaro.

La convocazione e la prova

Nei giorni 11 e 12 marzo sono previste le prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria; il 13 marzo cominceranno le prove per la scuola secondaria che proseguiranno fino al 19 marzo. La prova è strutturata secondo una nuova modalità, che prevede 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare.

Nello specifico, ciascun aspirante dovrà rispondere a 10 quesiti di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico (compresi gli aspetti relativi all’inclusione), 15 di contenuto metodologico-didattico (compresi gli aspetti relativi alla valutazione), 5 sulla conoscenza della lingua inglese e 5 sull’uso didattico delle tecnologie digitali. Gli aspetti specificamente disciplinari verranno affrontati nella prova orale, cui avranno accesso i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 70/100 nella prova scritta.

Le prove si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane. Nei giorni 11 e 12 marzo sono previste le prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria; il 13 marzo cominceranno le prove per la scuola secondaria, che proseguiranno per 5 giorni, esclusi il sabato e la domenica, fino al 19 marzo.

Come si viene convocati?

L’elenco delle sedi d’esame per il Concorso Scuola 2024, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse. Quindi entro il 4 marzo.

La comunicazione è data tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento che si può reperire all’indirizzo www.inpa.gov.it, e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici scolastici regionali. Il candidato, dal Portale Unico, potrà accedere tramite https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsiweb/ all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” e, scegliendo il concorso di interesse, visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Come presentarsi?

I candidati per il Concorso Scuola 2024 che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Sul sito è stata inoltre pubblicata una lista dei posti disponibili regione per regione.