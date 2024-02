Chiara Ferragni: l’account continua a perdere followers

di Antonio Jr. Orrico

Non si ferma, è una discesa inarrestabile. Il periodo a dir poco brutto di Chiara Ferragni non si è ancora fermato. Infatti, il caso Balocco ha portato con sé degli strascichi inevitabili. Guardando però la sua curva di acquisizione non si può che notare un dato. Il profilo dell’imprenditrice digitale è sempre stato in crescita. A volte i picchi sono stati netti, in occasione di post virali, copertine di riviste o dell’uscita di documentari e apparizioni in televisione. Questa tendenza si è radicalmente invertita.

A partire dal 18 Dicembre 2023, infatti, a causa del video di scuse pubblicato per i suoi followers per il caso dei pandori Balocco, l’account sta subendo una decrescita assoluta. Sono stati sollevati dubbi su altre campagne legate alla beneficenza, diversi brand hanno interrotto la collaborazione e la creator ha cambiato anche la strategia pubblicitaria per il suo profilo. Al momento sta concentrando tutte le sue pubblicità solo sui suoi brand.

Il 17 dicembre 2023 Chiara Ferragni aveva 29.728.112 follower. Ad oggi quindi il numero di persone che hanno smesso di seguirla è arrivato a 443.952. Parecchie, soprattutto se si guarda alla costanza con cui queste le persone tolgono il follow dal suo profilo. Sempre secondo i dati di Not Just Analytics raramente il numero di persone che tolgono il loro follow scende sotto la quota di 3.000 al giorno. Il picco è stato il 19 dicembre, quando il numero di follower persi è stato in un solo giorno di 33.000.

Certo, davanti al totale dei follower, questi numeri rappresentano ancora percentuali trascurabili. Ma un segnale d’allarme c’è, ed è assolutamente rilevante.