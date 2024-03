Concorso Scuola 2024, le date dell’orale: quando si svolge

di Antonio Jr. Orrico

Il concorso scuola 2024 ha ufficialmente una continuazione. Infatti, dopo gli esami scritti, è ora giunto il momento di pensare agli orali. Ad essi, sono ammessi solamente coloro che hanno superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 70 su 100, sia per quanto riguarda l’infanzia e la primaria (che hanno terminato gli scritti) che la secondaria di primo e secondo grado (che termineranno gli scritti il 19 marzo).

Non si conoscono le date della prova orale, che vengono stabilite dagli Uffici scolastici regionali (Usr) e comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa tramite apposita pubblicazione sul Portale Unico del reclutamento e a mezzo di posta elettronica. Si ricordi che una parte della prova orale è dedicata alla lezione simulata su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima. La prova orale si svolge nella regione per la quale è stata presentata la domanda, a meno che non ci siano particolari aggregazioni disposte dal Ministero.

Il Concorso Scuola 2024, dunque, è ancora tutto in corso d’opera. Ma vediamo nel dettaglio alcune informazioni importanti.

Quando si svolge l’orale del Concorso Scuola 2024

Come detto precedentemente, a differenza della prova scritta, le cui date sono state rese note dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’orale non c’è ancora un calendario. Questo sarà stabilito dalla Commissione, sulla base della lettera estratta per l’avvio. Anche la durata della prova varia a seconda della commissione.

Come abbiamo visto, la data dell’orale, con la sede e l’orario, è comunicata dall’URS di riferimento una quindicina di giorni prima dello svolgimento attraverso pubblicazione sul Portale Unico del reclutamento e a mezzo di posta elettronica insieme al voto conseguito nella prova scritta.

La traccia della lezione simulata

Una parte della prova orale è dedicata alla lezione simulata su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Se il candidato non si presenta all’estrazione, si precisa nel bando, “la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.”

Il colloquio tra la commissione e il candidato verte in parte anche sul programma previsto dall’allegato A. Questa comprende una parte generale e sul sostegno, sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola primaria e una parte specifica per ognuno dei due ordini di scuola, inoltre è prevista la valutazione della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Concorso Scuola 2024: dove si svolge

La prova orale si svolge nella regione per la quale è stata presentata la domanda, a meno che non ci siano particolari aggregazioni disposte dal Ministero e quindi alcuni candidati potrebbero dover sostenere la prova in una regione diversa da quella scelta.

Valutazione della prova orale, punteggi e graduatorie

Per quanto riguarda la valutazione della prova orale, manca ancora la griglia di valutazione per la prova orale, che dovrà essere pubblicata dalla Commissione nazionale almeno dieci giorni prima dall’inizio delle prove, in cui saranno stabiliti i criteri e i punteggi da attribuire alle singole parti della prova nonché, per la scuola primaria, il punteggio da acquisire per conseguire l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese.

Il documento in questione verrà pubblicato nelle sezioni dedicate (ne sono due) del sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il punteggio minimo per il superamento della prova orale è di 70/100.