Oggi, agli Stati Generali, Carlo Bonomi presenterà il suo piano che accusa il Governo. E il premier Giuseppe Conte lancia il guanto di sfida

Un confronto aspro, di cui probabilmente l’esito era già stato scritto in precedenza. Giuseppe Conte l’aveva previsto. Gli animi tra il presidente del Consiglio e il neo-presidente di Confindustria sono molto accesi. Fin dal suo esordio alla guida di Viale dell’Astronomia, una ventina di giorni fa, Carlo Bonomi aveva criticato il Governo per la gestione della Fase 2. Secondo lui, infatti, c’era stata una scarsa attenzione a molti dei fenomeni che dovevano essere rinforzati. Ma il premier non si aspettava che l’incontro a villa Pamphilj fosse preceduto da un’autentica dichiarazione di guerra.

“L’Italia sta scegliendo di favorire l’assistenza invece di liberare l’energia del settore privato. Mi aspettavo dal Governo un piano ben dettagliato con un calendario e obiettivi specifici. Questo piano non l’ho visto e sarei curioso di leggerlo. È mancata finora una qualunque visione sulla Fase 3, da far seguire a chiusure e riaperture. La fase cioè in cui definire sostegni immediati alla ripresa di investimenti per il futuro, riprendendo e potenziano in toto l’impianto d’Industria 4.0” e “affiancandovi un grande piano Fintech 4.0.” ha accusato Bonomi.

Lo stesso ha poi rincarato: “Altro errore è stato non avere approfittato dei due mesi di lockdown e di emergenza sanitaria per definire una metodologia di prevenzione basata sulla raccolta di dati ricavati da tamponi e test sierologici di massa.”

Accuse che hanno scaturito la reazione di Conte: “Mi dicono che quando c’è un nuovo insediamento c’è una certa ansia da prestazione politica. Io dal dottor Bonomi e da tutti gli associati mi aspetto un’ansia da prestazione imprenditoriale, è questo il loro scopo.”

Insomma, sarà un incontro di fuoco.

