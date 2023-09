Cosa considerare quando si investe in oro

di Redazione ZON

L’oro rappresenta uno dei migliori “beni rifugio” per molti degli investitori. Questo perché sa conservare il suo valore anche durante i periodi in cui i mercati sono in sofferenza o l’incertezza dilaga per le crisi finanziarie.

Detto semplicemente, esso trasmette una cosa fondamentale per ogni investitore: sicurezza. Con le sue buone performance anche in condizioni critiche, diventa una delle scelte migliori su cui fare trading. Basti pensare che anche le banche centrali fanno affidamento su questo prezioso metallo per le loro attività di riserva.

Insomma, mantiene il valore nel tempo ed è un ottimo investimento, ma diventa importante prendere in considerazione vari aspetti prima di fare acquisti.

Difatti alla base di una buona attività di trading c’è l’informazione, in questo caso capire come funziona la domanda e offerta, il mercato e le opzioni disponibili. Scopriamo alcuni particolari a riguardo in questo articolo.

Come investire in oro?

Come detto in precedenza, l’investimento in oro è una pratica considerata abbastanza sicura, in grado di mettere al riparo dalle incertezze del mercato. In più si tratta di una risorsa presente in maniera limitata sul pianeta, cosa che porta ad accrescerne il valore.

Vi sono diverse possibilità per iniziare ad investire in oro, non si tratta solamente di quello fisico vero e proprio, ma anche di quello finanziario (vedremo i dettagli più avanti nell’articolo). Diciamo che la moltitudine di opzioni permette ad ogni investitore di diversificare il suo portafoglio in modo intelligente.

Lingotti, monete e gioielli: l’oro fisico

I lingotti sono una delle migliori scelte per chi desidera acquistare oro fisico. Si contraddistinguono per la purezza, e per essere di qualità devono contenere almeno 99,5% di oro puro. Ovviamente non tutti i lingotti che si trovano sono davvero di alto livello ed è fondamentale rapportarsi solo con venditori affidabili.

Le monete sono un’altra opzione interessante, ma solitamente l’oro contenuto costa di più rispetto alla stessa quantità sotto forma di un lingotto. Le percentuali si abbassano, per esempio le American Eagle hanno il 91,67%.

Anche i gioielli risultano essere una buona strada su cui investire. Però, anche in questo caso, sarà decisamente probabile che il costo d’acquisto sarà molto più alto rispetto alla quantità di oro che avrai tra le mani. Tanti produttori tendono a combinare l’oro con altri metalli per rendere i pezzi durevoli e resistenti, per tale motivo è meglio cercare pezzi con carature più alte.

Il trading sull’oro finanziario

Il progresso porta a tante innovazioni diverse, e dunque si è arrivati anche al trading di oro finanziario, molto più semplice rispetto all’acquisto di un lingotto o moneta e che permette di evitare i costi di custodia, trasporto e assicurazione previsti per quello fisico. Tra i metodi possibili c’è il trading di CFD sull’oro o gli ETF in oro.

Consigli per investire al meglio

Riassumendo, vediamo alcuni consigli prima di iniziare ad investire in oro e mettere al sicuro i propri risparmi per il futuro. Ecco cosa sapere:

Informati per bene sul mercato

Fai affidamento solo a venditori e canali affidabili

Assicura il tuo investimento e ricerca solo opzioni sicure per lo stoccaggio

Attento alla purezza dell'oro che stai comprando. Come si dice "non è tutto oro quello che luccica"

Controlla il tasso di cambio costantemente, per sapere come muoverti

Cerca di diversificare i tuoi investimenti, potresti anche valutare l’oro finanziario per risparmiare sui costi di stoccaggio e trasporto.