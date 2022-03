Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati all’11 marzo

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 53.127su 425.481 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 156 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapieintensive salgono a -18, mentre quelli ordinari a -140. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 48.481. Mentre il tasso di positività si aggira intorno all’12,5% (+0.5%).

L’incidenza settimanale nazionale si è stabilizzata mentre cala lievemente l’indice di trasmissibilità relativo ai contagi di oggi. Questa settimana l’Rt si dimostra ancora in calo attestandosi attorno allo 0,75, la settimana precedente era pari a 0.77.

Il tasso di occupazione per pazienti Covid nei reparti di aree mediche a livello nazionale è al 14,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 marzo) rispetto al 18,5% (rilevazione Ministero della Salute al 24 febbraio) della settimana precedente. Il tasso di occupazione dei reparti di area medica scende dunque sotto la soglia di allerta del 15% per la prima volta dallo scorso 23 dicembre, quando era stato pari al 13,9% . Il tasso di occupazione in terapia intensiva è invece al 6,6% (rilevazione giornaliera Ministero Salute al 3 marzo) rispetto all’8,4% (rilevazione Ministero al 24 febbraio) della settimana precedente.