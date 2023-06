Conte Speranza: archiviata sentenza gestione covid

di Gaudieri Brunella

Il Tribunale di Brescia ha deciso per l’archiviazione della sentenza contro l’ex premier Conte e il Ministro della Salute Speranza per la gestione del difficile focolaio di contagi covid nella Provincia di Bergamo.

La richiesta della Procura di archiviare il caso è stata accolta contro le aspettative dei familiari delle vittime, che nelle prime fasi del dilagare della pandemia hanno perso la vita.

Ci si scontra con le decisioni prese sul caso perchè così non si farebbe giustizia alle migliaia di vittime che in pochissimi giorni furono trascinate nel vortice di contagi e morti nella Val Seriana. Per i familiari delle vittime molte morti potevano essere evitate, così come dimostrato dalle attente indagini della Procura di Bergamo.

Inizialmente le accuse che pesavano proprio sull’ ex primo Ministro Conte ed il Ministro della Salute Speranza, erano di epidemia colposa ed omicidio colposo plurimo poichè non era stata dichiarata tempestivamente la “zona rossa” nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro e senza l’attuazione del piano pandemico dalla comparsa dei primi casi.

Lo scorso 10 maggio, Conte e Speranza erano stati ascoltati davanti al tribunale dei Ministri e avevano chiarito tutta la vicenda, raccontando ciò che era successo e spiegato la loro posizione.