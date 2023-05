Autonomia differenziata, il Senato stronca la riforma Calderoli

di Antonio Jr. Orrico

Il Senato ha bocciato la riforma sull’autonomia differenziata. A decretarlo, è soprattutto il rischio di indebolimento per scuola e sanità

Un duro colpo per il Governo, che si vede costretto a cedere su uno dei suoi cavalli di battaglia. Infatti, il Servizio Bilancio del Senato ha effettivamente bocciato la riforma Calderoli, quella riguardante l’autonomia differenziata. Una delle battaglie fondative della Lega si trova dunque costretta a cedere il passo, dopo che l’ufficio tecnico di Palazzo Madama ha rivelato come questo possa causare un aggravio per le casse statali.

Il report dell’ufficio del Servizio Bilancio sull’autonomia differenziata è chiaramente leggibile tramite Linkedin.

“La riforma può ledere il nucleo invalicabile di quei diritti civili e sociali, che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, in modo da erogare a tutti i cittadini i servizi fondamentali, dalla sanità all’istruzione. Nel caso del trasferimento alle Regioni di un consistente numero di funzioni oggi svolte dallo Stato – e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie -, ci sarebbe una forte crescita del bilancio regionale ed un ridimensionamento di quello statale, col rischio di non riuscire a conservare i livelli essenziali delle prestazioni presso le Regioni non differenziate.” cita l’ufficio.

La nota poi continua: “Le Regioni più povere, oppure quelle con bassi livelli di tributi erariali maturati nel proprio territorio, potrebbero avere maggiori difficoltà a finanziare, e dunque ad acquisire, le funzioni aggiuntive. E il trasferimento delle nuove funzioni amministrative a comuni, province e città metropolitane da parte delle Regioni differenziate potrebbe far venir meno il conseguimento di economie di scala, dovuto alla presenza dei costi fissi indivisibili legati all’erogazione dei servizi la cui incidenza aumenta al diminuire della popolazione.“

Il Senato ha poi definitivamente eliminato il dossier dal proprio sito.