Controlli edilizi ambientali nel Parco Nazionale del Cilento: sequestrato un fabbricato

di Redazione ZON

I Militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano hanno eseguito il sequestro preventivo d’urgenza di un’area e del fabbricato ivi insistente sviluppato su 3 livelli ed in corso di realizzazione in località Pioppi del Comune di Pollica (SA), a ridosso della linea di costa.

Gli accertamenti condotti nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e repressione di violazioni urbanistico/edilizie e paesaggistiche, hanno consentito di accertare che il fabbricato rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale nonché in zona ricadente nel Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero e che veniva realizzato in contrasto ed in violazione della normativa paesaggistica di settore.

Concorde con le evidenze investigative emerse questo Ufficio ha quindi disposto il sequestro

d’urgenza dei manufatti, prontamente eseguito dai Carabinieri, e convalidato dal Giudice per le

Indagini Preliminari.

Continua l’azione di controllo che i Carabinieri Forestale conducono, in sinergia con la Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nella più ampia attività di prevenzione e repressione dei reati in danno delle risorse ambientali e paesaggistiche nell’area protetta nazionale.

Il procedimento si trova in fase di indagini ed il fondamento dell’ipotesi accusatoria dovrà

essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali.