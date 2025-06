Paura in A2 nella notte: autoarticolato si ribalta allo svincolo di Pontecagnano, conducente ferito

di Redazione ZON

Pontecagnano – Notte di paura sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Pontecagnano in direzione nord, dove un autoarticolato per il trasporto di rifiuti pericolosi (ADR) si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento.

L’incidente è avvenuto nel cuore della notte. Immediato l’arrivo sul posto della Polizia Stradale di Eboli, coordinata dall’Ispettore Cosimo Di Cicco, che ha estratto il conducente rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo pesante. Mentre attendevano l’arrivo dei Vigili del Fuoco, gli agenti si sono accorti di un principio d’incendio nei pressi del serbatoio: sono intervenuti prontamente con un estintore riuscendo a domare le fiamme ed evitando conseguenze potenzialmente disastrose.

Il conducente, ferito ma cosciente, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Attualmente è ricoverato con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Lo svincolo di Pontecagnano è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di messa in sicurezza del tratto autostradale e la rimozione del veicolo.

Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Fonte: SalernoToday