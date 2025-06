Travolto da una moto mentre attraversa la strada: Amalfi sotto shock, muore 72enne di Scala

di Redazione ZON

Un nuovo drammatico incidente stradale scuote la Costiera Amalfitana. Nel primo pomeriggio di ieri, ad Amalfi, un uomo è stato investito mortalmente da una moto di grossa cilindrata mentre attraversava la strada lungo la Statale 163 Amalfitana.

La vittima è Luigi Palumbo, 72 anni, originario di Scala, manutentore in servizio extra presso un noto albergo della zona. Secondo quanto riportato anche da quotidianocostiera.it, l’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali di Via Mauro Comite, intorno alle ore 14:30, quando è stato centrato in pieno da una Ducati Monster diretta verso Positano.

L’impatto è stato devastante: l’uomo è stato sbalzato a oltre dieci metri di distanza dal punto di impatto. Per lui non c’è stato nulla da fare: il violento trauma cranico riportato nell’urto non gli ha lasciato scampo. La sua morte è stata istantanea.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti, mentre la comunità locale si stringe nel dolore per una tragedia che poteva essere evitata.

Fonte: salernonotizie.it